Cuma hutbesinde ihtiyaç sahipleri için zekat çağrısı

“Zekat, İslam’ın Dayanışma Köprüsü” konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu. İslam’ın beş temel esasından zekatın Müslümanlar arasında kardeşlik köprüsü olduğu aktarılan hutbede, zekatın dayanışma ve paylaşmanın en güzel göstergelerinden olduğu vurgulandı.

Zekatın dinen zengin sayılan müminin, malının belli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşması olduğu hatırlatılan hutbede, “Aslında mümin, zekat vermekle muhtaç kardeşinin hakkını teslim etmiş olur. Zekat, toplumsal barışın teminatıdır. Bu eşsiz ibadet, birlik ve beraberliğimizi pekiştirir, kardeşliğimizi güçlendirir. Cimrilik ve dünyevileşme gibi kötü huylardan arındırır” ifadeleri kullanıldı.

Hutbede, yetim ve öksüzleri zekat yardımlarıyla sevindirmenin önemli olduğu anlatılarak, “İnfakın da bir ahlakı olduğunu unutmayalım. Zekat ibadetini ifa ederken de nezaket ve zarafeti kuşanalım. Gerçek ihtiyaç sahiplerini araştıralım, yardımlarımızı onlara ulaştırmaya devam edelim” tavsiyelerine yer verildi.

“ZEKATLAR DEPREMZEDELER VE İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE BULUŞTURULMAKTADIR”

Cuma namazı sonrası tüm camilerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere zekat bağışı toplanacağının duyurulduğu hutbede, şunlar kaydedildi:

“Türkiye Diyanet Vakfımız, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da ‘Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin’ çağrısıyla zekat ibadetine dikkati çekmektedir. Hayırsever milletimizin emanet ettiği zekatları başta deprem mağduru kardeşlerimiz olmak üzere ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaktadır. Sizler de müftülüklerimiz aracılığıyla, din görevlilerimiz rehberliğinde ya da Vakfımızın kurumsal internet sitesi üzerinden zekat seferberliğimize katkıda bulunabilirsiniz.” (AA)