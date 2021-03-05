Cuma mesajları ile yakınlarınızı sevindirin: En yeni cuma mesajları…

Bugün namaz kılmak, Kuran okumak, Peygamberin sünnetlerini gerçekleştirmek adettendir. Cuma mesajı ile maneviyat hissini yakınlarıyla paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırıyor. En güzel ve en anlamlı Cuma mesajlarını sevdiklerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza iletebilirsiniz. Biz de haberimizde çeşitli Cuma mesajlarını bir araya getirdik.

CUMA MESAJLARI

* “Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar”

* “Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”

* “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”

(TÜM RESİMLİ CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYIN)

* Rabbim sen insanları, hayvanları ve doğayı yarattın. Evreni bizlere hediye ettin. Bizim görevimiz de bunu korumaktır. Hayırlı cumalar”

* “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur’anı eksik etme… Hayırlı cumalar”

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”

* “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle”

* “Kalbinizin kapılarını sonuna kadar iyiliğe açtığınız bir cuma olması dileğiyle”

(TÜM RESİMLİ CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYIN)

* “Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”

* “Allah’ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ