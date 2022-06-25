Cumartesi Anneleri’nin 900. hafta eylemine polis müdahale etti

İstanbul’da kayıp yakınları için Taksim’de bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’na yürümelerine polis izin vermedi. Gruba müdahale eden polis, aralarında İHD eş genel başkanlarının da yer aldığı birçok kişiyi gözaltına aldı.

Fırat FISTIK

İstanbul’da kayıp yakınları için 900. haftada da Galatasaray Meydanı’na yürümek isteyen Cumartesi Anneleri Taksim’de bir araya geldi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, gruba müdahale etti.

Cumartesi Anneleri tarafından sosyal medya hesabından yürüyüş öncesi şu açıklama yapıldı: “Evlatları, yakınları güvenlik güçleri tarafından gözaltında kaybedilen aileler ve hak savunucuları olarak yürüttüğümüz hakikat ve adalet mücadelemizin 900. haftasında Galatasaray’dayız.”

Bugün Galatasaray Meydanı’na yürümek isteyen Cumartesi Anneleri’ne yönelik polis müdahalesinde İHD Eş Genel Başkanı Avukat Eren Keskin ve Öztürk Türkdoğan da gözaltına alındı.

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HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, gözaltılar sonrası “Yakınlarını kaybedenlerin buraya bir karanfil bırakmasına dahi izin verilmedi. Bu yasaklama kararının hukuka aykırı olduğunu, Anayasa Mahkemesi kararı olduğunu biliyoruz. Ama bunu bile tanımayan İçişleri Bakanlığı, kolluk var” açıklamasını yaptı. Cumartesi Anneleri’nin eylemine TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP Milletvekili Ali Şeker, HDP Milletvekili Oya Ersoy da katıldı.

2018 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta buluşmasına müdahale edilmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. O tarihten beri Galatasaray Meydanı, Cumartesi Anneleri’ne kapalı.

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