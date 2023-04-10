‘Cumhur İttifakı 15-20 vekil daha az çıkarabilir’

14 Mayıs günü yapılacak seçimlere ilişkin siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etmesinin ardından değerlendirme bulunan Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, sosyal medya hesabından dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı’nın milletvekilliği aday listesilerini değerlendiren Derya Kömürcü, “Listelerin seçim sonucuna etki edecek en önemli gelişmesi AKP ile MHP’nin ayrı listeler vermiş olması. Ortak listeye yönelmemiş olmaları Cumhur İttifakı’na çıkarabileceğinden 15-20 vekil daha az çıkarttıracak gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.

Kömürcü, şöyle devam etti:

* Dahası AKP oyları içinde ölçtüğümüz 1-2 puanlık seçmenin MHP’ye yönelmesi, AKP’nin oy oranının gerilemesine yol açarken çıkarılacak vekil sayısında da ekstra bir gerilemeye yol açabilir. MHP’ye kayış olabilecek illerde AKP’nin son vekili kazanma avantajı azalmış oluyor.

*Cumhur İttifakı’nın liste stratejisi milletvekilliği sayısını maksimuma çıkarma değil, CB seçiminde bir oy fazla alabilme stratejisi oldu. Sadece DSP ve HÜDAPAR ortak listede yer aldı. Yeniden Refah ve BBP ayrı kaldı. Yani bu iki parti esasen CB seçiminde oy getirecek.

* CB seçiminde kazanılacak “üç-beş oy için vekillik satılan” bir siyaset ortamı oluştu. Bunun nedeni tüm gücün %50+1’i alan cumhurbaşkanında toplanmasını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Listeler, muhalefetin en önemli vaadinin ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

“Bu tek adam rejimi sonlanmadığı ve parlamenter sisteme dönülmediği sürece ucube sistemin ucube ittifakları ve listeleri seçmenin önüne konmaya devam edecek. Bu sistem devam ettiği sürece kerameti kendinden menkul partiler geleceğimiz hakkında söz söyleme hakkını bulabilecek.

*Yaşlı erkeklerin kendi egolarını tatmin edip “olur da bir vekillik yakalar mıyım” düşüncesiyle açık tuttuğu partilere bulunmaz Hint kumaşı muamelesi yapılacak.”