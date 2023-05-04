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4 Mayıs 2023
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Cumhur İttifakı ağır hasarlı binaları reklam alanı yaptı

Alaturka Online
Alaturka Online
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Elazığ’ın merkez Vali Fahribey Caddesi, Gazi Caddesi ve Pertek Caddesi’nde olan ağır hasarlı binalara, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu ‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor’, ‘Doğru Zaman Doğru İnsan’ ile yine MHP Elazığ 1. sıra milletvekili adayı Semih Işıkver’in ‘Sıra Ülkücü Harekette Biz Başlıyoruz’ yazılı afişleri asıldı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen kentteki ağır hasarlı binalara Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Elazığ 1. sıra killetvekili adayı Semih Işıkver’in posterlerinin asılması tepki çekti.

“AĞIR HASARLI BİNALAR PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANILMAMALI”

Ağır hasarlı binalara afiş asılmasının tehlikeli bir girişim olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Elazığ Temsilcisi Hıdır Kaya, “Deprem sonrasında bir ay içinde yıkılması gereken binaların yıkımına, sanırım iş makinesi eksikliğinden dolayı başlanmadı. Ağır hasarlı raporu verilen binalara değil afiş asmak, yaklaşılmaması gerekir. Böyle bir durumun olmaması gerekir. Bu binalara ağır hasarlı denilmişse, buralara girip bir şey almayacaksan çıkıp herhangi bir şey de asmayacaksın.

Ağır hasarlı binalara koruma şeridi çekilmesi gerekirken bu durumu maalesef görmüyoruz. Ağır hasarlı binalara yaklaşılmamalı, propaganda aracı olarak kullanılmalı ve önünden geçilmemeli” dedi.

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