Cumhur İttifakı Seçim Sonuçları, 2023 Milletvekili Dağılımı, Oy Oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde YSK’nın onay verdiği saatte seçim sonuçlarına dair veriler açıklanmaya başlarken cumhur ittifakına dair veriler de gelmeye başladı. Son veriler, anlık oy oranları, milletvekili dağılımında son durum Sözcü’de!

Seçim Sonuçları 2023

Geçen seçimde (2018) Cumhur İttifakı oy oranları nasıldı?

Parti Oy Oranı Milletvekili Sayısı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 42.56% 295 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 11.10% 49 Toplam 53.66% 344

Cumhur İttifakı’na dair genel bilgiler

Cumhur İttifakı, Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasındaki ittifaktır. İttifak, 2018 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti ve MHP’nin ortaklığıyla oluşturuldu ve 2019 yerel seçimlerinde de devam etti. Cumhur İttifakı’nın amacı, Türkiye’nin siyasi sahnesinde güçlü bir varlık göstererek AK Parti ve MHP’nin seçmen tabanlarının desteğini bir araya getirmektir.

2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhur İttifakı, AK Parti’nin liderliğindeki koalisyonun seçimleri kazandı ve Meclis’te çoğunluğu elde etti. İttifak, 600 sandalyeli Meclis’te 344 sandalye kazandı. AK Parti 295 sandalye kazanırken, MHP 49 sandalye kazandı.

2019 yerel seçimlerinde, Cumhur İttifakı, birlikte çalıştı ve çoğu ilçe ve belediyede ortak adaylarla seçime girdi. Ancak, yerel seçim sonuçları, Cumhur İttifakı’nın bazı büyük kentlerde kaybetmesine neden oldu. İttifak, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kaybetti.