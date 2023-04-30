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30 Nisan 2023
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Cumhur İttifakı’na tepki: Böyle danışıklı dövüş mü olur?

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, milletvekili adaylarıyla birlikte Kahramanmaraş’ta depremzedeleri ziyaret etti. Çayır, Cumhur ve Millet ittifaklarıyla yaptığı görüşmelerle ilgili de bilgiler verdi:

TEVECCÜH GÖSTERDİ

– CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geldi, bizi ziyaret etti, heyet halinde bizimle görüştü. Destek istedi. Biz de ona şartlar öne sürdük. “Muhsin Yazıcıoğlu’nun katillerini bulursanız bizim tabanımız size oy verir. Sinan Ateş’in katillerini kim bulacağım derse bizim tabanımız ona bakar. Milletin birliği, vatanın birliği, devletin birliğini kim ayakta tutarsa bizim taban ona verir. Hukuku, adaleti kim ayakta tutarsa bizim tabanımız ona verir” dedik. Nezaketliydi, bize teveccüh gösterdi, çekti gitti.

KABUL ETMEDİM

– Son günde, Cumhur İttifakı’ndan birkaç arkadaş aradı, yarın listeler verilecek. Direkt aramadılar, aracı koydular. “Sizi ziyaret edelim, eğer destek verecekseniz gelelim” dediler. Böyle bir ziyaret mi olur, böyle danışıklı dövüş mü olur?

– Bana dediler ki “Bir milletvekili.” Dün istifa ettiğim partide milleti satan, arkadaşlarını satan, partisini bir milletvekilliğine satan adamı kınarken kendim bir milletvekilliği için partimi seçime sokmayacakmışım, gidip başka partinin ismiyle seçime girip milletvekili olacakmışım. Kabul etmedim, reddettim. Hiç önemli değil. (DHA)

Alaturka Online
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