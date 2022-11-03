Cumhur İttifakı’nda ‘HDP’ çatlağı

BBP Partisi MKYK Üyesi Kazım Birtane, Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki AKP heyetinin başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP’ye yaptığı ziyarete tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etmişti.
Bozdağ ve beraberindeki AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay’la görüşmesi ittifak ortağı BBP’lileri kızdırdı.
“BU ZİYARETİN HİÇBİR AÇIKLAMASI YOKTUR”
AKP’lilerin HDP’lilere yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan BBP MKYK Üyesi Kazım Birtane, duruma tepki gösterdi.
Birtane, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
*HDP, PKK’nın siyasi uzantısıdır. PKK’nın şehirdeki yapılanmasıdır. Dağa terörist çıkaran organizasyondur. Şehitlerimizin kanına elleri bulaşmıştır.
*AK Parti yetkilileri tarafından yapılan bu ziyaretin hiçbir açıklaması yoktur. Milletin muktedir iktidarı gerçekleştiğinde, Büyük Birlik Partililer devlet yönetiminde söz sahibi olduğunda, bütün siyasi faaliyetleri yasaklanacak, terör örgütünün siyasi parti kurmasına izin verilmeyecek, yöneticilerinin tamamı yargılanacaktır.