Cumhur İttifakı’nda HÜDAPAR çatlağı: Doğru bulmuyoruz

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı almıştı… Bu kapsamda HÜDA PAR, 14 Mayıs’taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyecek…

Bu kararı eleştiren Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Biz parti olarak HÜDA PAR’ın vaatlerini doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Destici, seçim hazırlıklarına yönelik NTV’nin sorularını yanıtladı.

Destici’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Şu an partimizde aday adaylık başvuruları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pazar gününden itibaren il il seçim çevresi listelerimizi hazırlayacağız.

*Büyük Birlik Partisi, 81 ilde seçime girmek için bütün hazırlıklarını sürdürüyor.

*Gerçekçi olmamız gerekirse bu seçimde oy hedefimiz yüzde 4-5.

*Kemal Kılıçdaroğlu şu anda ne denirse evet diyor. HDP, Kılıçdaroğlu’nu uygun bir aday olarak görüyor.