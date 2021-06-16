Cumhur İttifakı’nda ‘kafe’ çatlağı!

31 Mart seçimlerinden sonra Atakum Belediyesi AKP’den CHP’ye geçince İller Bankası, daha önce yıllarca belediye sosyal tesisleri olarak kullanılan üzerinde yeşil alan, 2 düğün salonu, çocuk oyun parkı, kafe olan yaklaşık 2 bin metrekarelik Yalı Kafe Restorant’ın bulunduğu araziyi satışa çıkardı.

CHP’li Atakum Belediyesi araziyi almak için görüşmeler yaptığı sırada İller Bankası, araziyi AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne Millet Kıraathanesi yapılması için verdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında da AKP’li Belediye arazide bulunan tesisleri yıkarak, ilçe belediyesine ait malları taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi alana tam olarak ne yapılacağını açıklamadan 3 katlı binalar yapılması için imar planı değişikliği oylaması yaptırdı.



“ALAN YAPILAŞMAYA AÇILIYOR”

Meclis toplantısında oylamadan önce konuşan Atakum’un CHP’li Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi yapılmıyor. Yapılaşma üç kat arttırılıyor. Mekânsal planlar yönetmeliğine aykırı düzenleme yapılıyor. Mevcut yeşil güçlendirilecek korunacaktı ama görünüyor ki burası yapılaşmaya açılıyor. Samsun’da sahile açılan tek alan burası. Bu da ortadan kaldırılıyor. Bu yönleri ile zaten düzgün olmayan yapılaşma planına bir olumsuzluğu da biz ekliyoruz. Bunu yapmayalım. Millet bahçesi şeklinde yeşil alanı bol bir plan yapalım. Atakumluların sesine kulak verin” dedi.

CHP Meclis üyesi Hasan İpek de “Biz burayı mahkemeye vermiştik yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Sizde orası çok güzel olacak demiştiniz keşke öyle olsaydı. Şimdi imar değişikliği yapılarak orası tamamı beton yığını haline gelecek. Bize vermiş olduğunuz sözü tutmadınız. Sözünüzün arkasında durmanızı istiyorum” şeklinde konuştu.

“BURAYA NE YAPILACAĞINI BİLMİYORUZ”

İYİ Parti Meclis Üyesi Alper Aydemir’de alana ne yapılacağını bilmedikleri, bu konu hakkında meclis üyelerinin bilgisi olmadığını belirterek, “Buraya bir imar geçirdik şimdi tekrar bir imar düzenlemesi yapıyoruz. Hiç birimizin buraya ne yapılacağı ile ilgili bilgisi yok. Bizimle paylaşılmadı. Atakum zaten yapılan yanlış yapılaşmadan ötürü çok güzel yeşillikleri olan yerken biz burayı betonlaştırdık. Belki de tek alanlardan birini de Yalı Kafenin orayı da yapılaşmayı yoğunlaştırarak yeşil alanı öldüreceğiz. Lütfen bu kararı bekletelim. Biraz daha bekletelim doğru ise bizde destek olacağız ama doğru değilse sizde bize destek olun” diye konuştu.

“BENİM OYUM HAYIR. MHP ÇEKİMSER KALACAK”

MHP’li meclis üyesi İsmail Sevindik, Yalı Kafenin aslında ilçe belediyesinde kalması gerektiğini dile getirerek, “Burada bir alışkanlık var. Burası Atakum halkının açık alanı olarak çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığı bir yer. Bu türlü yerleri korumamız gerekir. Bu mantıkla olaya bakıyoruz. Bu anlamda milliyetçi hareket partisini oyu çekimserdir. Ama ben kişisel ve mesleki hassasiyetimden dolayı olumsuz oy vereceğim” ifadelerini kullandı.

“CUMHUR İTTİFAKI ÜYESİSİN AÇIKLAMAMI BEKLERSEN İYİ OLUR”

İmar değişikliği konusunda fikirlerini söyleyen meclis üyelerinden sonra açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, önce MHP’li Sevindik’i uyararak, “Sen Cumhur İttifakının üyesisin. Benim açıklamamı beklersen iyi olur” dedi.

Ardından da Başkan Demir, alana yapılacak olan projenin kitap kafe şeklinde olacağını Türkiye’de örnek proje olarak gösterileceğini belirterek, “Biz burayı kitap kafe tarzı bir proje geliştireceğiz dedik. Betonlaşma dediniz. Biz bir plan kararı alıyoruz burada. Burada betonlaşma yok. Atakum’dan Türkiye’ye bir marka değeri olacak bir proje. Mimarisiyle, projesiyle yediden yetmişe yerli yabancı herkesin geçecek olduğu nefes alacağı botanik bir bahçe şeklinde olacak. Konsept bu. Siz buna beton yığını diyemezsiniz. Ahşap ağırlıklı beton yığını değil. Kitap sergi alanları var, sanat faaliyetlerini icra edeceğiz, restoran kısmı var. Bahçe ile uyumu müthiş bir projeyi geliştirdik” diyerek projenin plan ve görselini gösterdi.

MHP DESTEK VERMEDİ

AKP’li Belediye Başkanı Demir, proje hakkında bilgi verdikten sonra yapılan oylamada ise, Millet İttifakına ait meclis üyeleri hayır oyu verirken, MHP’li İsmail Sevindik’de söylediği gibi red oyu kullandı. MHP’li diğer meclis üyeleri de çekimser kaldı. Ancak imar değişikliği AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Kabul edilen imar planı değişikliği ile alanın yüzde 40’nın imara açılmış olacağı belirtildi.

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