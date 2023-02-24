Cumhur İttifakı’nda ‘şerefsiz’ kavgası

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik soruşturma çerçevesinde yurt dışına kaçarken yakalanan CCK firmasının sahibi, AKP Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Yunus Kaya, Cumhur İttifakı’nı karıştırdı.

AKP MKYK üyesi ve eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Kaya’yla kendisini yakın gösteren MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’a, “Gerekirse siyaseten bedelini de öderim” diyerek rest çekti.

Tayyar, kendisine yönelik bu suçlamayı gündeme getiren MHP’li Atay ve gazeteci Erk Acarer için de “İddialarınızı ispat etmezseniz şerefsiniz diyeceğim, şerefiniz yok ne çare” dedi.

Şamil Tayyar, Twitter hesabından MHP’li Sermet Atay’a yönelik çok ağır ifadeler içeren paylaşımlar yaptı.

Atay için ‘uyuşturucu ve fuhuş’ suçlaması yapan Tayyar, Gaziantep MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın da yurt dışına kaçarken yakalanan müteahhit Yunus Kaya’nın hamisi olduğunu açıkladı. İşte büyük tartışmalara neden olacak o ifadeler:

UYUŞTURUCU-FUHUŞ-KİRLİ İLİŞKİLER

– Uyuşturucu kaçakçılığından fuhuşa, bir dizi kirli ilişkide adı geçen, avukatlık yapan Sermet Atay, şahsımı dolaylı hedef alan twitini silmek zorunda kalınca, Erk Acarer denen süzme üzerinden çamur siyasetini seviyesiz bir noktaya taşıdı. Madem öyle, inceldiği yerden kopsun.

– Erk Acarer, Gaziantep’teki o olaylı vakada Yılmaz Öztürkmen’in mektubundaki ‘Sermet Atay’ adını ‘Şamil Tayyar’ diye okuyacak kadar alçağın teki ve bu müptezelin kirli bağlantısıdır. Her cümlesi yalan iddialarla kankası kirli vekile yoldaşlığa soyunmuştur.

– 2014’de Nurdağı Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yıldırır, akrabam değildir. Ben Türk’üm, Yıldırır Kürt’tür. Yakınların evliliği yoluyla da akrabalığım yoktur. Yıldırır da ben de müteahhit Yunus Kaya’nın belediye meclis üyeliği adaylığına karşı çıktık. Siyasi husumet başladı.

HAMİSİ MHP’Lİ VEKİL

– Yunus Kaya aday olamayınca köyü Naimler’de AK Parti’ye ‘0′ oy çıktı, tüm oyları MHP aldı. Yıldırır’ın görevde kaldığı 5 yıl boyunca Yıldırır ile Kaya arasında sert kavgalar yaşandı. Kaya’nın hamisi MHP’li vekil Muhittin Taşdoğan’dı.

– Haziran 2018 seçimlerinde liste dışı kalınca Yunus Kaya ve ekibine gün doğdu. Önce Yıldırır’ın adaylığını engellediler, sonra Kaya’yı AK Parti’den belediye meclis üyesi yaptılar. Kaya her yerde ‘beni listeye Muhittin Taşdoğan koydu’ dedi. İlişkisini gizlemedi.

– Peki, Sermet Atay, bu kavgayı neden başlattı? Aklınca 1 taşla 2 kuş vurmak istedi. Taşdoğan’la aynı partideler ama gölgelerine kurşun sıkıyorlar. Kavganın buraya evrileceğini biliyordu. Nitekim Acarer, araya Taşdoğan’ı da sıkıştırdı.

ŞEREFİNİZ YOK

– Atay’ın benimle derdi neydi? Gazeteci Ruhi Aytaç’a ‘Sinan Ateş’le ilgili twiti nedeniyle kızdım’ demiş. Bu gerekçe makul değil, zira o twitte MHP’yi zan altında bırakacak ima yollu bile mesaj yoktu. Sanıyorum, yargı ve emniyetteki kirli ilişkileri önünde beni engel gördü.

– Ben haysiyetimi sokakta bulmadım. Siyaseti de kariyer veya zenginleşme aracı olarak görmedim. Gerekirse siyaseten bedelini de öderim. Onun için ne Atay’a ne süzme kankası Acarer’e pabuç bırakmam. İddialarınızı ispat etmezseniz şerefsiniz diyeceğim, şerefiniz yok ne çare.