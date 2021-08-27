Cumhur İttifakı’nda ‘yol yapımı’ çatlağı

Konya’da Ereğli ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu isim vermeden AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ilçedeki bazı mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Müslüm EVCİ

Konya’nın Ereğli ilçesi Belkaya Mahalle Muhtar Mustafa Yardımcı, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Altınkaya ve Belkaya Mahallesi’nden bir grup vatandaş MHP’li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’ya mahallelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

“KİM ELİNDE NE VARSA ARDINA KOYMASIN”

Burada açıklamalarda bulunan MHP’li Başkan Hüseyin Oprukçu, gece gündüz ilçeye hizmet ettiklerini belirtti.

İlçenin bir çok mahallesinde asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini belirten Oprukçu, “Gece gündüz asfaltlamaya devam ediyoruz. Bir taraftan parke taşı döşüyoruz. Bunu hakikaten Ereğli’yi çok sevdiğimiz için yapıyoruz. Ereğli Belediyesi’nde de haksızlığa, hukuksuzluğa ahlaksızlığa meydan vermemek için çırpınıyoruz. Kim elinde ne varsa ardına koymasın, kim ne yapmak istiyorsa bugün yapsın yarına bırakmasın. Yarın Hak Telanın hesabının üstün geleceğini onun hesabının gerçekleşeceğinden adım gibi eminim. Allah kodum mu oturtur. Aklını başına alacak herkes” dedi.

“DÖVECEK ADAM ANASINDAN DOĞMADI”

İsim vermeden AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye bağlı mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmalarını da sert sözlerle eleştiren Oprukçu, şunları söyledi;

*Yaşadığımız günler ‘Hüseyin Oprukçu’yu hizmetten nasıl alıkoyarız’ günleri. Ben başladığım sokağı bitiririm onu da yarım bırakmam. Birilerinin yaptığı gibi ‘bundan sonrası Ereğli Belediyesine ait’ demem. Yaptığın yerlerde Ereğli Belediyesi’ne ait kardeşim.

*Madem ‘Ereğli Belediyesi’ne ait’ diyecektin niye Ereğli Belediyesine ait sokağa girdin? Öyle bir dünya yok. Mesele ne? Mesele Ereğli belediye başkanının üstüne vatandaşı salma meselesi. Ne geçecek eline? Mesele üzüm yemek olmalı, bağcı dövmeye kalkmamalı kimse.

*Hüseyin Oprukçu dövülecek adam değil dövecek adam da anasından doğmadı. 80 öncesinde kurşunların önünden nasıl seke seke gelmişsek şimdi de seke seke istikbali kucaklarız.

AKP’Lİ BAŞKANIN PAYLAŞIMLARI MHP’LİLERİ KIZDIRMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde AKP Konya Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede yaptığı yol çalışmalarını inceleyip sosyal medyadan paylaşmıştı.

Yönetimi MHP’de olan Ereğli Belediyesi’nin Meclis Üyesi Mehmet Yalçın Aydoğdu ve Ereğli Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Lütfi Tekeli, AKP’li Başkanın paylaşımlarına tepki göstererek, “Konya Büyükşehir Türkiye’nin birçok ilinde büyük olan ilçemiz Ereğli Belediyemizi hiç yok gibi görüntülemesi içler acısı. Büyükşehir gelsin o zaman Çayhan Mahallesi’ne yarım bıraktığı parke yollarını tamamlasın” ifadelerini kullanmıştı.

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