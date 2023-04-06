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6 Nisan 2023
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Cumhur İttifakı’ndan liste kararı: 4 parti ayrı girecek…

Alaturka Online
Alaturka Online

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, ‘Seçimlere kendi logonuz ve listeniz ile mi katılmayı planlıyorsunuz’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben daha önce de ifade ettim. Bu sistemde milletvekilliği çıkarma noktasında faydalı olacak, kazançlı olacak yolun ortak liste olduğunu ifade ettim. Bu sadece benim söylememle olacak bir şey değil. Cumhur İttifakı içerisinde 3 parti daha var. Onların da aynı iradeyi ortaya koymaları gerekiyordu. Şu ana kadar bir mutabakat yok.

Şu anda Cumhur İttifakımızdaki 4 siyasi parti, kendi milletvekili aday listeleri ile seçime girecek. Bugün bizde mülakatlar sona eriyor. Biz de BBP olarak listelerimizi hazırlıyoruz. Pazar günü de Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edeceğiz.” (DHA)

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