Cumhur İttifakı’nın yanında mafya var

Türkiye gündemine çıkar amaçlı organize suç örgütleri ve bunların faaliyetleri oturdu. Kılıçdaroğlu “Cumhur İttifakı’nı oluşturan iki parti var. Bir de yanında mafya var. Bu gerçek de çıktı ortaya. Bunu yapmaya, ülkemizin bu şekilde anılmasına sebep olmaya kimsenin hakkı yok” dedi. Partisinin genel merkezinde, bazı il örgütleriyle bayramlaşmayı çevrim içi toplantı ile gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ’nün organize suç örgütleriyle ilgili haberlerini de değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu sürecin açığa çıkarılmasında gazeteciliğin en güzel örneklerinin sergilendiğini söyledi.

SUÇ ÖRGÜTLERİ ALGISI

CHP Genel Başkanı, ülkemizin 5 temel sorunu bulunduğunu hatırlattı ve SÖZCÜ’nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

■ Demokrasi, hukukun üstünlüğü askıya alınmış durumda.

■ Ekonomik sorunlar giderek büyüyor.

■ Eğitim tam bir felaket boyutunda. Eğitim alanında temel açmazlarımız var.

■ Güçlü bir sosyal devlet yaratamadık.

■ Dış politikada hem bölgemizde, hem dünyada yalnız kaldık.

Bugün geldiğimiz nokta, 19 yılda yaratılan ve derinleşerek sürdürülen yanlış ekonomik ve siyasal politikaların sonucudur. Hukukun üstünlüğünün sağlanmadığı, Anayasa ve yasaların askıya alındığı bir ortam, devleti yönetenlerin çıkar amaçlı organize suç örgütleriyle çalıştıkları algısını besler. Ne yazık ki, ülkenin geldiği noktada bu.

ENGELLER ÇIKARILIYOR

Fotoğraf çekmek yasak. Bu ne demektir? Ben Anayasa’nın 13. Maddesi’ni askıya aldım demektir. Bunun gibi yüzlerce örnek var. Genelgelerle, yasalara aykırı uygulamalar yapılıyor. Belediye başkanlarına, özellikle CHP’li belediye başkanlarına engeller çıkarılıyor. Belediyelerin milletin verdiği nakdi bağışlarla halka yardım yapması bile fiilen engelleniyor.

ÜÇÜNCÜ ORTAK

Devletin, adaletle yönetilmesi gerekir. Hukukun üstünlüğü mantığıyla, bilgiyle, birikimle, erdemle devlet yönetilir. Devlet kin ve öfkeyle yönetilmez. Cumhur ittifakını oluşturan iki parti var. Bir de yanında mafya var. Bu gerçek de çıktı ortaya. Ak Partili yurttaşlarımız da, MHP’li yurttaşlarımız da bunları biliyor ve görüyor. Türkiye adeta insan kaçakçılığının, uyuşturucu kaçakçılığının merkezi oldu. İnsan kaçakçılığı da, uyuşturucu kaçakçılığı da büyük boyutlarda.

Kokain çeken Ak Partili’ye nereden aldığını sorun?

“Kolombiya’da bir gemide 5 ton kokain yakalandı. Geminin varış yeri Türkiye. Milyarlarca dolar tutarındaki kokainin parasını kim ödüyor? Türkiye’ye geldiğinde hangi adrese gidecekti, bu uyuşturucu kimlere teslim edilecekti? Bunun üstüne giden var mı, araştıran var mı? Aynı şekilde Mersin Limanı’nda 615 kilo kokain yakalandı. Kocaeli Dilovası’nda 540 kilo kokain yakalandı. Bunlar nereye, kime gidiyordu? Hiç tartışılmıyor, konuşulmuyor. Siyasi iktidarın bu olayların üzerine gittiği görüldü mü? Kokain çekerken görüntüleri ortaya çıkan ve AK Parti Genel Merkezi’nde görevli o gence, bunu nereden aldığını, kaç liraya aldığını sorsunlar. İktidar sahipleri, o gence nasıl bakıyor? Türkiye böyle yönetilemez. O kadar zavallılar ki, bu olayların üzerine gitmek yerine muhalefeti suçluyorlar. Devleti siz mi yönetiyorsunuz, muhalefet partilerinin genel başkanları mı yönetiyor? Mafya patronlarıyla mücadele etmesi gereken güvenlik güçleri kime bağlı? Hükümet, liyakatsiz kadroları engellerse, güvenlik güçleri tüm bu sorunları aşar.”

FAALİYET ALANLARI ÇEŞİT ÇEŞİT

Mafya tipi organize suç örgütü faaliyetlerinin ülkemizin ekonomik yapısını olumsuz yönde etkileyerek kayıt dışı ekonomiyi tetiklediği değerlendiriliyor. Sedat Peker’in de anlatıldığı Saygı Öztürk’ün yazdığı “Son Babalar” kitabında, çıkar amaçlı suç örgütlerinin faaliyet alanları şu noktalarda yaygınlaşıyor:

BASKI VE KORKUYLA

■ Tefecilik yapan şahısların tahsilatını gerçekleştirmek suretiyle komisyon alarak gelir elde ediyorlar.

■ İhalenin sonuçlarına etki ederek, komisyon alıyorlar veya üçüncü şahıslar vasıtasıyla ticarete atılarak dengeleri bozuyorlar.

■ İşadamları, gazino, bar, pavyon vb, yerlerden “koruma” adı altında para alarak gelir sağlıyorlar.

■ Otoparklardan haksız kazanç elde ediyorlar.

■ Turizm bölgelerindeki otel ve barların, korku ve baskı yoluyla el değiştirmesini sağlayıp maddi çıkar elde ediyorlar.

■ Korku, baskı ve hile yolu ile emlak ve arazi satışlarından gelir elde ediyorlar.

■ Uluslararası seviyede göçmen ve akaryakıt kaçakçılığı yaparak büyük meblağlarda gelir sağlıyorlar.

■ Maden ve kömür ocaklarını baskı ve korku yolu ile ele geçiriyorlar.

■ Sanayi tesislerini, fabrikaları ve firmaları (ilaç, inşaat, çimento, demir-çelik, mermer, taşımacılık vb.) ele geçirmeye çalışıyorlar. Son yıllarda işçi şirketlerinin içinin boşaltılmasında örgütler ortak hareket ediyor.

■ Futbol sektöründe, futbolcu transferlerini yönlendiriyorlar, bahis oynatıyorlar, maç sonuçlarına ve kulüp yönetimine etki etmek suretiyle imkânlarından yararlanıyorlar.

■ Müzik ve medya sektörüne nüfuz ederek menfaat temin ediyorlar.

■ Kapkaç ve gasp amaçlı suç grupları oluşturuyor, yüksek meblağlarda gelir elde ediyorlar.

■ Gıda piyasasında tekel oluşturmak suretiyle fiyatların düşmesine veya artmasına yol açıyorlar.