Cumhur ve Millet İttifakı cenazede bir araya geldi

Yazan:
Alaturka Online
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Yaşamını yitiren Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için TBMM’de düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

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Cumhur ve Millet İttifakı cenazede bir araya geldi

Dün akşam yaşamını yitiren Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için cenaze namazı kılındı, TBMM’de tören düzenlendi.

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Hacı Bayram Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve vatandaşlar katıldı.

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Edibali için ikinci tören TBMM’de düzenlendi. TBMM’deki törene aile yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı.

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