Cumhur ve Millet İttifakı cenazede bir araya geldi

Yaşamını yitiren Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için TBMM’de düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
Dün akşam yaşamını yitiren Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için cenaze namazı kılındı, TBMM’de tören düzenlendi.
Hacı Bayram Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve vatandaşlar katıldı.
Edibali için ikinci tören TBMM’de düzenlendi. TBMM’deki törene aile yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı.