Cumhur yüzde 39.1, Millet yüzde 39.5

58 ilde 5 bin 750 kişiyle yapılan 2022’nin ilk anketinde bu sonuç çıktı. Araştırmayı MAK Danışmanlık, 8-17 Ocak tarihleri arasında yaptı. Katılanların % 64’ü parlamenter sistemedönülmesini istedi. En önemli sorun % 46 ile ekonomi oldu. Onu adalet, ahlaki yozlaşma ve eğitim izledi…

Veli TOPRAK

Ekonomide büyük zamların başladığı ve döviz krizinin yaşandığı dönemde ilk anket sonuçları ortaya çıktı. Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı % 39.1 (AKP % 31.9, MHP %7.2) olarak hesaplandı. Millet İttifakı’nın iki büyük bileşeninin desteği de % 39.5 (CHP % 24.4 ve İYİ Parti % 15.1) oranında ölçüldü. Ankette HDP’nin oy oranı % 9.3, DEVA Partisi’nin % 3.4, Gelecek Partisi’nin % 2.6, Saadet Partisi’nin % 1.3, Hüdapar’ın % 0.9, BTP’nin % 0.8, YRP’nin % 0.7, Memleket Partisi’nin % 0.5, BBP’nin % 0.5, DP’nin % 0.4 ve TDP’nin % 0.3 çıktı.

% 40 PARTİ DEĞİŞTİRECEK

İlk seçimde siyasi dengenin nasıl değişebileceğine ilişkin işaret, “Son 3 yılda iktidara bakış açınız ne yönde değişti” sorusuna verilen yanıtlarda görüldü. Bu soruya katılanların % 46’sı, “Ne olumlu ne olumsuz” karşılığını verirken, % 40’lık bölüm “Olumsuz yönde değiştiğini” söyledi. Ankette, 24 Haziran 2018’de oy veren seçmenlere, partisine ilişkin görüşünün değişip değişmediği de soruldu. % 47’lik bölüm, ilk seçimde yine aynı partiye oy vereceğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 46’sı ise “24 Haziran’da desteklediğine değil bir başka partiye oy vereceğini” açıkladı. % 7’lik kesim ise “Kararsızım” dedi. Türkiye’nin öncelikle çözülmesi gereken sorunuyla ilgili soruyu katılımcıların % 46’sı ‘Ekonomi, pahalık ve işsizlik”, % 13’ü ‘Adalet’, % 12’si ‘Ahlaki yozlaşma’, % 11’i de ‘Eğitim’ diye yanıtladı.

ADAYDA ARANAN ÖZELLİK

En yüksek destek, “Size göre ülkemiz parlamenter sisteme geçmeli mi” sorusuna verilen yanıtta ortaya çıktı. Bu soruya katılanların % 64’ü ‘Evet’ dedi. % 31’lik kesim mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yana olduğunu bildirdi, % 5 ise ‘Fikrim yok’ seçeneğini işaretledi. Cumhurbaşkanı adayında aranan 3 önemli özellik de, tarafsız olmalı (% 38), milli manevi değerlere duyarlı olmalı (% 29) ve dürüst/mütevazi olmalı (% 22) olarak sıralandı.

Araştırma şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat, bu sonuçları, “Yılbaşından sonra devlet odaklı zamların gelmesiyle suçlayacak kimse de kalmadı. Benzin zammı doğrudan devlet, elektrik zammı doğrudan devlet, doğalgaz zammı doğrudan devlet… Bu zamlar AKP oylarını aşağı indirdi. Eskiden AKP’nin otobüsünden inen oylar yine AKP ile aynı yöne giden MHP’nin otobüsüne binerdi. Ancak şimdi öbür blokta olan Millet İttifakı’na gidiyor, İYİ Parti’ye, Deva’ya ve Gelecek Partisi’ne gidiyor” diye değerlendirdi.