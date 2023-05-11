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11 Mayıs 2023
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Cumhurbaşkanı adayı çekilebilir mi, çekilirse ne olur?

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanı kesin aday listesine ilişkin kararı geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlandı. 14 Mayıs günü Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Uzun süredir ise 2018 yılında CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olan, 2023 yılında ise kurduğu Memleket Partisi’nden aday olan Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilip, çekilmeyeceği uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇEKİLEBİLİR Mİ? ÇEKİLİRSE NE OLUR?

İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Twitter paylaşımda 14 Mayıs seçimlerine ilişkin “Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur?” sorusuna yanıt verdi.

Mustafa Tolga Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda;

* Oy pusulası değiştirilmez.

* Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz.

* Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. Aday Ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir.
açıklamasında bulundu.

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