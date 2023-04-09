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9 Nisan 2023
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Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: Erdoğan kalırsa kuru soğan olacak 100 lira

Alaturka Online
Alaturka Online


Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, yayınladığı video mesajda şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Halkım. Geçen seçimde, ustalık devri diye sattıkları şey ülkemizi her alanda çöküşe sürükledi. Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir iftira, yalan dolan propagandasına başladılar.

* Gerçekleri örtbas etmek için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, marteniçkayo urgana benzetmeler gibi türlü türlü tuhaf, yapay gündemlerle sizi, sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Aslında aklınızla alay ediyorlar. Kendi vatandaşlarına emin olun saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başkaca hiçbir şey kalmadı, hiçbir şeyleri yok.

“KURU SOĞAN OLACAK 100 LİRA”

* Bakınız, asıl gündemimiz bu. Sevgili yurttaşlarım, bir daha ifade edeyim. Vatandaşın asıl gündemi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit, bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu ya soğan, utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana.

“HER TÜRLÜ TERÖRÜN ALLAH BİN BELASINI VERSİN”

* Bu arada net söyleyeyim, her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alavereye dalavereye bulaşanların da Allah bin belasını versin. Ben yoluma, dürüst ve samimi, ister dindar ister inançsız, ister Türk ister Kürt, ister sünni ister alevi olsun, insan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim. Benim tek kriterim budur.

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