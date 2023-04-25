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25 Nisan 2023
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Cumhurbaşkanı adayı, TRT’nin kapısına otobüsle dayandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullandığı otobüsü RTÜK Genel Müdürlük kapısı girişine kadar sokarak park etti. TRT ve RTÜK kapılarının önünde açıklama yapan Oğan, şunları söyledi:

“RTÜK Allahtan kork. Eşit davranmıyorsun. Televizyonlarda en az zaman bize veriliyor. Neden adaletsiz bir tutum içindesiniz. Böyle bir ülkeyi hak etmiyoruz. Adalet herkese lazım. Televizyonlarda bu durum devam ederse tüm arkadaşlarımla RTÜK ve TRT önüne gelip açıklama yapıp sizi protesto edeceğiz.”

TRT KAMERA GÖNDERMEDİ

TRT Genel Müdürlüğü önünde TRT’yi protesto eden cumhurbaşkanı adayı Oğan’a, TRT kapısında bir çekim ekibi bile görevlendirilmedi.

Seçim otobüsü ile TRT önüne gelen Oğan, ”Her gün gelip buradan yayın yapacağım. TRT biz buradayız. TRT yayınlarında bize yer vermiyor. Bütün cumhurbaşkanı adaylarına TRT eşit yayın hakkı vermeli” dedi. Oğan, açıklamalarının ardından Demirören Haber Ajansı önüne giderek yayınlarda kendisine yer verilmemesini protesto etti.

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