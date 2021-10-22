Cumhurbaşkanı adayının asistanıyla deniz keyfini manşet yaptı işinden oldu

Dünyanın önde gelen haftalık dergilerinden Paris Match’ta kriz yaşanıyor… Krizin ortasında ise gelecek yıl yapılacak seçimlerde sağcıların adayları arasında gösterilen Eric Zemmour’un 28 yaşındaki asistanıyla denizde samimi görüntüleri yer alıyor.

Sozcu.com.tr

Haftalık dergi Paris Match’ın yayın yönetmeni Herve Gattegno görevinden alındı. Fransız basınında tartışmalı bir isim olarak da bilinen Gattegno’nun görevden alınma sebebi ise geçen ayki sayılardan birinde kapağa son dönemde Fransa sağının yükselen ismi Eric Zemmor’un bir fotoğrafı.

63 yaşındaki Zemmour’un Fransız Rivierası’nda 28 yaşındaki asistanı Sarah Knafo’da denizin içinde sarılırken çekilmiş fotoğrafları büyük kriz yarattı. Fotoğrafları kapağa taşıyan ve büyük yankı uyandıran Paris Match’ın yayın yönetmeni bugün resmen görevden alındı.

Gelecek ay yapılacak seçimlerde sağcıların cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkacak Zemmour’un bu fotoğraftan dolayı çok rahatsız olduğu da Fransız basınına yansıdı. Zemmour’un mahremiyetinin ihlal edildiği ve bu sebeple yasal süreci başlatacağı da kaydedildi.

“Fransız Donald Trump” lakaplı Zemmour, son dönemde yapılan anketlerde Fransız sağcı Marine Le Pen’in önünde yer alıyor.

Yayınlanan fotoğrafın milyarder iş adamı ve Paris Match’ı bir süre önce satın alan Vincent Bollore’yi de rahatsız ettiği belirtildi. Zemmour’un Bollore ile yakın arkadaş olduğu da belirtildi.

Gattengo’nun yerine deneyimli gazeteciler Patrick Mahe ve Jerome Bellay getirildi.

Bir dönem Fransa’nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy’nin oğlu Louis ile de birlikte olan Knafo’nun Zemmour üzerinde büyük bir etki oluşturduğu konuşuluyor. Le Monde, bu hafta Knafo hakkında, “Onun partneri, sağ kolu ve seçim kampanyasının direktörü” yorumunu yapmıştı. Aynı makalede Zemmour’un eşi ve üç çocuğunun annesi Mylene Chichportich hakkında ise bir ifade yer almamıştı.

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