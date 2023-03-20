Cumhurbaşkanı adayları 14 Mayıs’ta sandık sonuçları ve tutanaklara erişebilecek

YSK’nın 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde SEÇSİS ve SSPS’nin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlediği genelgesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre; seçim gecesi YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’ne (SKGM) çevrimiçi ulaşan sandık ölçekli sonuçlar, talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezleri ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili ile SSPS üzerinden paylaşılacak. Bu sandık sonuçları geçici olacak ve itiraz edilemeyecek.

SSPS aracılığıyla elde edilen sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, siyasi partiler tarafından örgütlerine ve üçüncü şahıslara gönderilemeyecek. Siyasi parti ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, web servis metodu ile sandık sonuçlarına, web sitesi metodu ile de sandık sonuçlarına ve imzalı tutanaklara ulaşabilecek.

Siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekilinin, SSPS’den faydalanabilmek için SGKM’ye yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekecek.

Seçim bittikten sonra ilçe seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları SEÇSİS’e yükleyecek; siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, SSPS üzerinden bu verilere erişebilecek.