Cumhurbaşkanı adayları kimler? Cumhurbaşkanı adayları 2023 belli oluyor…

YSK’nın internet sitesinde yer alan karara göre, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı adaylığı için TBMM’de grubu bulunan ya da son seçimde yüzde 5 oy alan siyasi partilerin göstereceği adaylar ise 23 Mart 2023 günü belli olacak.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

Meclis’te grubu bulunan partiler tarafından aday gösterilmesi beklenen Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu dışında 11 aday daha bulunuyor ancak bu 11 adayın seçime katılabilmesi için 27 Mart tarihine kadar 100 bin seçmenin imzasını alması gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenlere ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal‘ın kanunda aranan şartları taşıdıkları anlaşıldığından başvuruları kabul edildi. (AA)