Cumhurbaşkanı dahil 53 kurum ve kişi hakkında suç duyurusu

Gaziantep-Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremi’nde meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin İstanbul’daki çeşitli avukat grupları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile 10 ilin valileri ve belediye başkanları olmak üzere toplamda 53 kurum ile yöneticileri hakkında, “kasten, olası kastla, bilinçli taksir ve ihmal sureti ile adam öldürme”, “kasten, olası kastla, bilinçli taksir ve ihmal sureti ile yaralama”, “taksirle ölüme sebep olma, “taksirle yaralama”, “hayvan öldürme ve yaralama”, “görevi kötüye kullanma”, “görevi ihmal” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI

Çağlayan Adliyesi önünde avukat grupları adına ortak açıklamayı okuyan Avukat Esra Erin, deprem sonrası bazı şehirlerin neredeyse tamamen yok olduğunu ve milyonlarca insanın evsiz kaldığını belirterek, “Bu iki depremin akabinde ölü ve yaralı sayıları bugün hala kesin olarak tespit edilememiş olmakla birlikte yapılan resmi açıklamalara göre depremlerin 50 bine yakın insanın ölmesine, 100 binlerce insanın yaralanmasına neden olmuştur. Ancak gerek resmi makamların gerçek verileri paylaşmadıkları gerekse de henüz enkaz altında binlerce insanın olduğu düşünüldüğünde bu sayıların maalesef çok daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

UYGUN KÖMAYAN ZEMİNLERE DAYANIKSIZ BİNALAR YAPILDIĞI KAYDEDİLDİ

Depremin ağır hasar verdiği bütün illerin önceden deprem bölgesi olarak bilindiğinin kaydedildiği açıklamada, “Bölgenin bu niteliği bilinmesine rağmen uygun olmayan zeminlere dayanıksız binalar yapılarak, yapılan bu binalara mevzuata aykırı olarak izin verilerek ve gerekli denetimler yapılmayarak bu sonucun ortaya çıkmasına sebep olunmuştur. Deprem sırasından pek çok kamu binası, okul, hastane, öğrenci yurdu, köprü, tren yolları, otoyollar, elektrik, su alt yapıları hasar görmüş ve bu binaların enkazı altında insanlar kalmıştır. Bizzat devlet tarafından yapılan kamu binalarının bu derece ağır hasar görmesi öncelikli olarak yapının inşa edildiği zeminin doğru seçilmemesinden ve ilgili mevzuata aykırılıktan kaynaklanmıştır. Kamu, özel kişilerce yapılan yapıları gerekli şekilde denetlemediği gibi bizzat kendisinin yapmış olduğu yapıları da deprem bölgesini dikkate alarak inşa etmediğini göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.

‘ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI ÇOK GEÇ KALDI’

Deprem sonrasında ilgili kurumların arama kurtarma çalışmaları için organize olmakta çok geç kaldığı, arama kurtarma çalışmaları çok kısıtlı bölgelerde, yetersiz kadro ve ekipmanla yürütüldüğüne yer verilen açıklamada, “Birçok depremzede günlerce hiçbir arama kurtarma ekibi bölgeye ulaşmadan göçük altında beklemiştir. Arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayabilecek maden işçileri gibi sivil olanaklar harekete geçirilmekte çok geç kalınmıştır. Afet yönetiminde yaşanan bu ciddi koordinasyonsuzluk tüm deprem bölgelerinde gözlenmiş, arama kurtarma ekipleri doğru yönlendirilememiş, yardımlar ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılamamıştır. Yapılan geç müdahale ve koordinasyon sorunu can kayıplarını katlayarak arttırmıştır” denildi.

‘HER CAN KAYBI KASTEN İŞLENMİŞ CİNAYETTİR’

Deprem bölgelerindeki temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik örgütlü ve deneyimli yapısıyla askeri birliklerin ve demokratik kitle örgütlerinin görev almasının sağlanamadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Deprem sonrası afet bölgesinde gündelik yaşamın idame ettirilebilmesinde büyük sorunlar yaşanmasına yol açmıştır. Yine can kaybını arttıran bir başka etken de Enkaz altında, halen sağ olan insanlarımız varken enkaz kaldırma faaliyetlerine başlanmış olmasıdır. Açıkça söylemek gerekir ki bu durum nedeniyle yaşanan her can kaybı; kasten işlenmiş cinayettir.”

Suç duyurusunda bulunan avukat grupları:

Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Demokrasi İçin Hukukçular, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Sosyal Hukuk, Avukatlar Sendikası, Avukat Hareketi.