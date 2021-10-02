İstanbul Ataşehir’de bulunan ve üzerinde Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve İETT Garajı’nın yer aldığı 286 bin metrekarelik arazi için özelleştirilme kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında ‘tamamı millet bahçesi’ olacak dediği alanı kendi imzasıyla iki gün önce yapılaşmaya açtı.

İsmail ŞAHİN

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde 19 Şubat 2019 İstanbul Ataşehir’de miting düzenledi.

AKP’nin Ataşehir ile ilgili vaatlerini sıraladı ve şöyle dedi: “Erenköy Gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyor. Yerine 300 bin metrekarelik bir millet bahçesini inşa ediyoruz.”

‘YEŞİL ALAN OLACAK’ DEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasından birkaç gün sonra AKP’nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem şunları söyledi:

“Kamuya ait hazinenin mülkü olan Erenköy gümrüğü ve İETT garajının olduğu alan 300 dönüm bir araziye sahip. 30 yıldır bir trafik yükü var. Şimdi Ataşehir’in kalbinde hançer gibi duruyor. Buranın taşınması gerektiğini gerekli makamlara söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız en son Ataşehir mitinginde resmen ilan etti. 300 bin metrekare olan bu alan millet bahçesi olarak yeşil alan olacak. ”

AKP hem İstanbul hem de Ataşehir’de belediye başkanlığı seçimini kazanamayınca proje rafa kalktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ eliyle AKP’nin yönettiği il ve ilçelerde çok sayıda millet bahçesi projesi hayata geçiren iktidar araziyi satmaya karar verdi.

21 Ağustos 2020 günü Resmi Gazete’de yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar ile alan özelleştirme programına alındı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2023 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı arazi için geçtiğimiz günlerde imar değişikliği gerçekleştirildi.

BÜYÜK KISMI YAPILAŞMAYA AÇILDI

30 Eylül 2021 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olunan Kayışdağı Mahallesi 1252 ada 10 parselde bulunan arazide imar değişikliği yapıldı.

Uygulamaya giren 1/5000 ölçekli yeni nazım imar planına göre 286 dönümlük araziye 20 kat yüksekliğinde konut, otel, ofis binaları inşa edilebilecek. Araziler üzerinde emsal hariç parsel büyüklüğünün iki katına kadar inşaat yapılabilecek. Büyük bir bölümü yapılaşmaya açılan arazinin bir bölümünde kamu binaları, meslek ve teknik öğretim lisesi, ilkokul ve cami yer alacak. Yapılardan geriye kalan alan ise millet bahçesi, park, otopark ve yol olacak.

Araziye getirilen yapılaşma hükümleri şöyle:

– Ticaret- Turizm-Konut Alanı (E:2.07, Yençok:20 Kat),

– Ticaret- Konut Alanı (E:2.07, Yençok:20 Kat),

– Resmi Kurum Alanı (E:1.20, Yençok:9 Kat),

– Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı (E:1.50, Yençok:5 Kat),

– İlkokul Alanı (E:1.00, Yen:4 Kat),

– Cami (E:0.50, Yen Otopark: Serbest),

– Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Alanı, Millet Bahçesi, Park Alanı ve Yol”

BAŞKAN ADAYI DA TAMAMI MİLLET BAHÇESİ OLACAK DEMİŞTİ

Öte yandan tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi AKP’nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem 2019 yılında söz konusu alanın tamamının ‘Millet Bahçesi’ olacağını vaat etmişti.

İsmail Erdem şöyle konuşmuştu:

“Erenköy Gümrüğü 30 yıldır, İnönü, Kayışdağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy ve Atatürk Mahallelerinde yoğun bir trafik yükü oluşturuyor. Gece yarılarında çalışan tırlar, kamyonlar gelip ara sokaklara kadar park ediyorlar.

Hem trafik yükü çok ağır hem de orada yıllardır çevre açısından ciddi bir kirlilik söz konusu. Bunu dün Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey ile de paylaştık. Sayın Bakanımız Gümrük ve Ticaret Bakanımızı aradı ve konuyla ilgili görüştüler. İnşallah hayırlı gelişmeler olacak.

260 bin metrekarelik gümrük alanı tamamen yeşil alan olarak tasarlanıyor. Bakanımız bize müjdeyi verdi ve ‘Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 260 bin metrekare alanı millet bahçesi yaparız, Ataşehir halkına armağan ederiz‘ dedi.”

Erdem’in ‘müjdesi’ üzerine iktidara yakın gazeteler, “Erenköy’deki gümrük alanı millet bahçesi oluyor” başlıkları ile konuyu haberleştirmişti.

ERDOĞAN HEP YATAY MİMARİ VURGUSU YAPIYORDU

Şehircilik ile ilgili organizasyonlarda yaptığı konuşmalarda yatay mimari vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İstanbul’a ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz” demişti.

İşte Erdoğan’ın tespit ve uyarıları:

3 ŞUBAT 2019: İnsanoğlu topraktan uzak olmamalı. Toprağa yakın olmalı. Dikey mimari insan ilişkilerini de ortadan kaldırıyor.

8 KASIM 2018: Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. AK Parti’nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu, bunu göstermemiz lazım.

7 KASIM 2017: Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton. Orada ruh yok, huzur yok. Bu huzuru yeniden bulmak için biz yöneticiler başta olmak üzere tüm belediyelere çok ciddi işler düşüyor.

21 EKİM 2017: İstanbul gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum.

1 TEMMUZ 2016: İstanbul’a çok yanlışlar yaptık. Onu da söyleyeyim. Ucube inşaatlar yaptık. Bu ucube inşaatlarla maalesef İstanbul’umuzun o güzelliğine bizler yanlışlık yaptık.

İlginizi Çekebilir Hayat pahalılığı sarayı da vurdu! İlginizi Çekebilir Bas bas paraları binaya