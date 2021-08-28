Cumhurbaşkanı Erdoğan: 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Salgın, ticaret ve yatırım rakamlarımızı olumsuz yönde etkilese de ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. ‘Bu hedefi belirleyelim’ dedik ve kendilerinin de ifade ettiği gibi 250 milyon dolara yönelik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çetinye’deki Cumhurbaşkanlığı rezidansında, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

“TÜRKİYE, KARADAĞ’A EN FAZLA YATIRIM YAPAN İLK 10 ÜLKE ARASINDA YER ALIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* Karadağ’a gönderdiğimiz sağlık yardımları ve Karadağ’ın vatandaşlarımızın tahliyesinde tarafımıza gösterdiği kolaylıklarla aramızdaki dostluk daha da pekişti.

* Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Salgın, ticaret ve yatırım rakamlarımızı olumsuz yönde etkilese de ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum.

* Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. ‘Bu hedefi belirleyelim’ dedik ve kendilerinin de ifade ettiği gibi 250 milyon dolara yönelik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

* Türk özel sektörünün Karadağ’daki varlığı, ticaret hacmimizin aslında artmasını sağlıyor. Türkiye, Karadağ’a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

TİKA’nın, Karadağ’da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 399 proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Podgoritsa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin, kuruluşundan bu yana 1686 öğrenciye Türkçe eğitimi verdiğini söyledi.

“TARİHTEN GELEN BİR SORUMLULUĞUN MESULİYETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısının 450’yi geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

* Önümüzdeki dönemde de tüm ilgili kurumlarımızda Karadağ’a desteğimizi sürdüreceğiz. Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Gerek ikili ilişkiler gerek bölgesel ilişkiler, bunları değerlendirme fırsatını bulduk.

* Balkanlar’ın ve Avrupa’nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ, farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürü bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor.

* Karadağ’ın, Balkanlar’daki barışçıl politikalarını, tüm bölge ülkeleri ile iyi ilişkiler geliştirme gayretlerini, bölgesel kuruluşlarda oynadığı aktif rolü, Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumları ile bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdirle izliyoruz.

* Karadağ’ın, NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ’ın, Avrupa Birliği’ne üye olmasının da tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz.

“GEÇ KALMIŞ BİR ZİYARETTİ”

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik’in “Batı’dan ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyoruz” sözlerinin sorulması üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

* Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor.

* Biz tarihten gelen bir sorumluluğun, yükümlülüğün aslında mesuliyeti içerisindeyiz. Onun için de yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki ziyaretleri devam ettiriyoruz.

* Devam ettirmeye önem veriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti. Bunu şimdi gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim.

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