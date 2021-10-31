Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Yayınlanma: 19:28 – 31 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında daha önce ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ise yaklaşık 50 dakikalık görüşme gerçekleştirmişti.

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