HaberlerGündemTürkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin BM Daimi Temsilcisini kabul etti Yazan: Alaturka Online - 4 Mart 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” denildi. DHA İLGİLİ HABERABD’den flaş açıklama: Türkiye’ye mühimmat verebiliriz!