Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin BM Daimi Temsilcisini kabul etti

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Alaturka Online
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Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” denildi. DHA

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