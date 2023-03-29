Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektriğe ve doğalgaza indirim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

*Bu yıl belediyelerimizin ve STK’larımızın Ramazan’a mahsus programlarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.

*Biz de depremin ilk gününden beri, şehirlerimize ve insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutların temelini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz.

*Ramazan Bayramı’nın ardından seçim gününe kadar il ziyaretleri başlayacak. Sınırlı vakitte en fazla ilimizi ziyaret ederken vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz.

*Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, şehirlerin durumunu, destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerinin unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİM

*Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz.

*Sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapıyoruz.

*Türkiye Taşkurumu’na 1000 yeni madenci alarak hem şükranlarımızı ifade edeceği hem de ekonomimize katkı sağlayacağız. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda seferlerin başlama heyecanını yaşayacağız.