53.8 F
Los Angeles
29 Mart 2023
AnasayfaHaberlerGündemCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektriğe ve doğalgaza indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektriğe ve doğalgaza indirim

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

*Bu yıl belediyelerimizin ve STK’larımızın Ramazan’a mahsus programlarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.

*Biz de depremin ilk gününden beri, şehirlerimize ve insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutların temelini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz.

*Ramazan Bayramı’nın ardından seçim gününe kadar il ziyaretleri başlayacak. Sınırlı vakitte en fazla ilimizi ziyaret ederken vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz.

*Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, şehirlerin durumunu, destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerinin unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİM

*Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz.

*Sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapıyoruz.

*Türkiye Taşkurumu’na 1000 yeni madenci alarak hem şükranlarımızı ifade edeceği hem de ekonomimize katkı sağlayacağız. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda seferlerin başlama heyecanını yaşayacağız.

Gündem
Önceki haber
Meral Akşener Erdoğan’ın taklidini yaparak dalga geçti! Meclisi kahkahaya boğan konuşma!
Sonraki haber
Okulda akılalmaz olay; 2 öğrenci yaralı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,392BeğenenlerBeğen
16,227TakipçilerTakip Et
3,501TakipçilerTakip Et
7,709TakipçilerTakip Et
31,000AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States