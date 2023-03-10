Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte AKP’den aday olma şartı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim karanını Saray’da imzaladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karar, yarınki Resmi Gazete yayımlanacak.

AKP’DEN VEKİL ADAY ADAYLARINA BAĞIŞ ŞARTI

Erdoğan, “Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes, ilgili birimimizce belirlenecek asgari yardım tutarını AFAD’a bağış olarak yatıracaktır. Katkıda bulunacak her arkadaşa şimdiden teşekkür ediyorum. Diğer partilere de örnek olmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

MÜZİKSİZ KAMPANYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasında müzik kullanılmayacağını açıkladı:

*Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız tüm müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak, ruberu (yüz yüze) görüşmelerle kampanyamızı sürdüreceğiz.

“TÜRKİYE İÇİN HEMEN ŞİMDİ”

Cumhur İttifakı’nın sloganı da belli oldu. Erdoğan, konuşmasında “Türkiye için hemen şimdi… 14 Mayıs’ı 6 Şubat izlerini silecek hayırlı bir yarışa davet ediyoruz. Tüm partilerden bu samimi çağrımıza yanıt bekliyoruz” ifadesini kullandı.