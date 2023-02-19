Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve belediye başkanları hakkında suç duyurusu

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen 2 depremde 40 binden fazla kişi ölürken, binlerce kişi de yaralandı.

Depremlerin yaraları sarılmaya çalışırken Samsun Barosu avukatların Hüseyin Çimşit, can kayıplarından sorumlu olarak gördüğü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1999-2023 yılları arasında depremin etkili olduğu illerde görev yapan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile proje sorumluları ve GSM operatörlerinin yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu.

“FELAKETİN SORUMLUSU İKTİDAR”

Hazırladığı şikayet dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim eden Çimşit, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerden dolayı hiç bir yöneticinin istifa etmediğini hatta özür dilemediğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün ‘Devletin başı benim, Başkomutan benim’ diyor. Ancak bu felaketleri önlemek için hiçbir şey yapmadılar. Hatta imar barışı ile kaçak yapıları yasal hale getirip para kazandılar. Denetim de yok. Burada sorumlu iktidar ancak hiç kimse üstüne sorumluluk. Çok büyük bir deprem oluyor ama ordu yardım için salınmıyor. Avukatlar adaleti aramak zorundadır. Yargıtay görevini yapar mı bilmiyorum, belki gün gelir birisi yaptırır. Hukuktan ve adaletten kaçış yok” dedi.

“TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN DAVA AÇILSIN”

Hüseyin Çimşit, şikayet dilekçesinde adı geçen kişlere, görevi ihmal ve kötüye kullanma, ölümüne sebebiyet vermek, binaların yıkılmasına neden olmak, ülke ekonomisine zarar vermek suçlarından cezalandırılmasını isteyerek, “Hukuki nitelemesi cumhuriyet savcılarına ait olmak üzere, görev yönünden sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı olan ilgili cumhuriyet savcılıkları tarafından ilgili kişiler hakkında soruşturmaların yapılarak şikâyet edilenler hakkında yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız sebepler ve sayın makamınızca resen dikkate alınacak sair hususlar ışığında; tüm şüpheliler yönünden yapılacak soruşturma neticesinde TCK m. 22/3 atfıyla m. 85/2 uyarınca (taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma) iddianame düzenlenerek kamu davası açılmasına, şüphelilerin alabileceği ceza miktarı düşünüldüğünde kaçma şüphesi oluşabileceğinden haklarında CMK gereğince uygun adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmesini talep ederim” ifadelerini kullandı.