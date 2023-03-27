Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal arzu edersen sana da bir tane ev verebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 bin 431’i Adıyaman’da 22 bin 467 kalıcı konutun temel atma törenine katılmak üzere Adıyaman’a geldi. Havalimanında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve yerel yöneticiler tarafından karışlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreninin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Burada alanı dolduran kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki insanın acısının hâlâ taze olduğunu ifade ederek, Ramazan ayına buruk girmiş olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Depremin milyonlarca kişinin yüreğinde açtığı yarayı sarabilmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımızın acısı hâlâ tazedir. Adıyaman’la birlikte bazı illerimizde deprem afetini bir de sel felaketi izledi. Bir kez daha depremde ve sellerde kaybettiğimiz her bir cana Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ansızın hayatımızdan kopup giden sevdiklerimizin hatıraları yüreklerimizde hep yaşayacak. Depremin milyonlarca insanımızın yüreğinde açtığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının yerini zamanla enkaz kaldırma faaliyetlerinin aldığını dile getiren Erdoğan, “Şimdi bir yandan geçici barınma alanlarını kuruyor, diğer yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Acil ihtiyaçları karşılamak için çadırdan konteynere, prefabrik yapılara kadar tüm barınma imkanlarını seferber ettik. Bölge genelinde geçici barınma merkezlerinde 2,5 milyon insanımızı misafir ediyoruz. Adıyaman başta olmak üzere depremde hasar alan şehirlerimizin tamamında kurulumu hızla süren konteynerlerin sayısını en kısa sürede 100 bine çıkartacağız” diye konuştu.

“1 YILDA 319 BİN KONUT VE KÖY EVİ İNŞA EDECEĞİZ”

Adıyaman’da yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı 37 binin üzerinde binada 95 bini aşkın bağımsız bölümün tespit edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

* “Deprem bölgesinin tamamında bu sayı 312 bin binada 900 bin bağımsız bölüme kadar çıkıyor. Yaptığımız planlamaya göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yıl içinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Adıyaman’da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23 bin 640’ı bulacak.

* İster merkez ve ilçe merkezlerinde ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle oturacağı yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları da güvenli hale getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ve Hatay’da deprem konutlarının temellerini attık.

* Bugün de 4 bin 431’i Adıyaman’da olmak üzere 22 bin 467 kalıcı deprem konutumuzun daha bugün burada temelini atıyoruz. Böylece yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323’e ulaştı. Bu arada 500 bin konut ve 1 milyon altyapılı arsa projemizin deprem şehirlerimize isabet eden bölümleriyle ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz. Adıyaman’da ilk evim için 2 bin 650 konutun, ilk arsam için de 6 bin 250 arsanın hak sahiplerini kura çekişleriyle belirledik.”

“DEPREMZEDELERİN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR”

Deprem gününden bu yana depremzedelere çeşitli kalemlerde ödeme yaparak destek olduklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

* “Her depremzede aileye 10’ar bin lira ödeme yaptık. Yakınları vefat edenlere acil ihtiyaçları için 100’er bin lira veriyoruz. Taşınma desteği olarak kiracı, ev sahibi ayrımı yapmadan 15 bin lira ödüyoruz. Kira desteği olarak da aylık 3 bin lira ile 5 bin lira arasında yani yılda 36 bin lira ile 60 bin lira arasında ödeme yapıyoruz. Misafirhanelerde, yurtlarda, otellerde, konteyner kentlerde kalanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üretimi desteklemek, çarkları yeniden döndürmek için, sanayicilerimize, esnaflarımıza sunduğumuz ilave imkanlar var. Mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri gibi desteklerle çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz. Dolayısıyla kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşlarımıza yüz binlerce liraya tekabül eden bir maddi desteği zaten sağlıyoruz.

* Değerli kardeşlerim, diğer afetlerde komutların maliyetinin neredeyse üçte biri bedelle iki yıl ödemesiz, yirmi yıl vadeyle verdik. Herhangi bir faize tabi olmayan bu ödemeler cüzi bir rakamla başlıyor ve gelirlerdeki rutin artışlarla birlikte kısa sürede nispeten daha da az bir miktara düşüyor. Mesela bir önceki Elazığ depreminin ardından inşa ettiğimiz iki artı bir evlerin aylık ödemesi 510 liradan, üç artı bir evlerin aylık ödemesi 730 liradan başlıyor. En büyük metrekareye sahip üç artı bir evde bu ödeme 990 liraya ve toplam borçla 214 bin liraya ancak çıkıyor.

* Evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz. Vade süresi olan 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme miktarı sabit kalıyor. Borcunu peşin kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor. Şayet vatandaşımızın mülkünün yeriyle ilgili kamulaştırma ve benzeri bir durum varsa onun ödemesi ayrıca yapılıyor. Evinin sigortası olan vatandaşlarımız oradan da ödeme alabiliyor. Netice itibariyle süreç içinde yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında, devlet deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyoruz.”

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİN ACABA ADIYAMAN’A ULAŞTILAR MI?”

Birilerinin milletin ne yaşadığı devletin ne yaptığından habersiz olduklarının anlaşıldığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* “Kardeşlerim birilerinin milletin ne yaşadığından, devletin ne yaptığından ve insanımıza hangi imkanları sunduğundan habersiz oldukları anlaşılıyor. Maalesef bunlar her konuda olduğu gibi bu hususta da yalan yanlış beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. İşte bay Bay Kemal’i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? İşte şu mübarek Ramazan ayında yine yalan yanlış beyanlarla yalan yanlış haberlerle ne diyor; ‘Biz geleceğiz.Geldikten sonra da her şey bedava’.

* Belediyen var, senin bu büyükşehir belediyelerin acaba Adıyaman’a ulaştılar mı? Ama AK Parti’nin belediyeleri ilk günden itibaren başkanlarıyla beraber buradalar. Yıllardır afet bölgesinde canhıraş bir şekilde çalışan bakanlarımızın, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın gönüllülerimizin emeklerini hiçe sayan bu zihniyeti ben milletimizin takdirine havale ediyorum. 14 Mayıs’ta bunun hesabını sormaya var mıyız? Bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok.”

“DEPREM BÖLGESİNİ 1 YILDA AYAĞA KALDIRMA SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ”

Afet konutlarını 1 yılda tamamlayacaklarını kaydeden ve dünyada bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir konut inşasını Türkiye’den başka bir ülkenin yapamayacağını savunan Erdoğan, şöyle devam etti:

* “Pek çok meseleyi aynı anda çözüyor, en önemli ihtiyacı olan kalıcı konutların inşasını da inanılması zor bir hızla başlatıyoruz. İşte bugün temeli atıyoruz. Bir yıl içinde 319 bin konutu ve köy evini, altyapısı, kamu binaları, sosyal tesisleri, ticari alanlarıyla birlikte teslim etmekte kararlıyız. Ayrıca 3 bini Adıyaman’da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını da bu süreçte inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz.

* Kardeşlerim açık konuşuyorum. Dünyada bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir konut inşası ancak bizim birikimimiz, tecrübemiz, azmimiz ve kararlılığımızla mümkündür. Geçmişte benzer durumlarda yaşanan rezillikleri hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Türkiye her alanda olduğu gibi afetlerin yaralarının sarılması hususunda da yeni bir döneme girdi. Kardeşlerim, Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan vatandaşlarımız bunun şahididir. Kastamonu, Bartın, Giresun bütün buralardaki selleri yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarını yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir.

* Giresun’daki sel afetini yaşayanlar bunun şahididir. Ülkemizin dört bir yanında tamamladığımız 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesinden faydalanan vatandaşlarımız bunun şahididir. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü, tuttuğumuz gibi deprem bölgesi şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldırma sözümüzü de Allah’ın izniyle yerine getireceğiz. Kardeşlerim bunun şahididir. Şanlıurfa’yı Adıyaman’a biz bağladık. Nereyi nereye bağladık işte bütün bunları yapan irade Allah’ın izniyle bunu da yapacaktır. Afet yaralarını sarmadan biz rahat, huzur bulmayacağız. Ramazan ayını bu kutlu mücadelenin sembolü haline getirmek için işte burada sizlerle bir aradayız.”

“ADIYAMAN’IN HAYALLERİNİ 7.7 VE 7.6 DEPREMLER YIKAMAZ”

Adıyaman’ın yeni yüzyıl hedefine adım adım ilerleyeceğini ve şehrin hayallerinin depremlerle yıkılamayacağını kaydeden Erdoğan, “Adıyaman sahip olduğu tarihi ve tabii zenginliklere rağmen uzunca bir süre hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaşamamış bir şehrimizdir. Türkiye’nin son 20 yılında gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde diğer şehirlerimizle birlikte Adıyaman’ın da önünde yepyeni bir dönem açılmıştır. Eğitimden sağlığa, güvenlikten, adalete, ulaşımdan enerjiye, spordan turizme kadar her alanda kurduğumuz meyvelerini toplamaya başlayan bir Adıyaman gerçeğiyle karşı karşıyayız. Deprem yol açtığı yıkımla Adıyaman’ın canını yakmış olabilir. Ama bu şehrin geleceğine ilişkin umutlarını ve hayallerini yıkmaya ne 7,7 ne de 7,6 büyüklüğündeki sarsıntı yeter. Şehrimizi yeni konutlar, yeni iş yerleri yeni kamu binaları, yeni sosyal donatılarla ayağa kaldırırken ve Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı Adıyaman hedefine doğru yürüyecek” diye konuştu.

“BU İKTİDAR TERÖR ÖRGÜTLERİNİ GÖMDÜ”

Türkiye’nin AKP iktidarında terörle mücadele ettiğini ve terör örgütlerini gömdüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

* “Allah’ın yardımı bizimle beraber olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Hiç endişe etmeyin. Bunların hepsini aşacağız. Unutmayın. Bu coğrafyada her günümüz imtihanla geçmiştir. Bir yandan yaşayarak, diğer yandan düşman saldırılarından, teröre kadar çeşitli tehditle yüzleşerek nice sınavlara maruz kaldık.

* Terörle mücadeleyi başardık mı? Şu anda teröristler var mı? Şu anda PKK, YPG nerede evelallah, bu iktidar bu terör örgütlerini gömdü. Bundan sonra da gömmeye devam edeceğiz.

* Ama şu anda bakıyorsunuz Bay Kemal, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele, kol kola dolaşıyor mu? Onlarla beraber bu seçime 14 Mayıs’a hazırlanıyor mu ve bunlara cevabı en güzel şekilde nerede vereceğiz? 14 Mayıs’ta sandıkta vereceğiz.

* Ben sizlerin bunu gerçekleştireceğinize inanıyorum ve değerli kardeşlerim işte bu 11 vilayette atacağımız adımlarla, Allah’ın izniyle bunlara gereken hesabı 14 Mayıs’ta vereceğiz. Ben sizin gözlerinize bakarak buna hazır olduğunuzu görüyorum.”

“KILIÇDAROĞLU’NA ARZU EDERSE EV VEREBİLİRİZ”

Deprem felaketinde Adıyaman’da yaşamını yitiren AKP Milletvekili Yakup Taş ve ailesine rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Kemal 1 yılda konutların bitemeyeceğini söylüyor. Bay Kemal, biz bugüne kadar 1 milyonun üzerinde konut yaptık. Bunları da yapacağız ve arzu edersen bir tane de sana verebiliriz” dedi.

DEPREMZEDELER İLE İFTAR AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı konutların temel atma töreninin ardından depremzedeler ile birlikte iftar açtı. Çadır kentte iftarını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra depremzedelere hitap etti.

Deprem felaketi nedeniyle Ramazan ayını buruk geçirdiklerini belirten ve hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dinimize göre deprem, sel, yangın gibi tabii afetlerde can veren müminler hükmen şehit sayılmaktadır. Depremlerde ve sellerde yitirdiğimiz canların da mahşer gününde inşallah şehitlerimizle beraber haşrolacaklarına inanıyoruz. Evladını, kardeşini, anne babasını, sevdiklerini, yakınlarını, dostlarını kaybetmiş yaralı bir gönlü teskin edecek hiçbir cümlenin, hiçbir kelimenin olmadığının farkındayız. Ateşin düştüğü yeri yaktığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama yürek yangınlarımızı söndürmenin yegane yolunun da birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, 85 milyon yekvücut olarak dayanışmanın gücüne sarılmaktan geçtiğini unutmuyoruz” dedi.

Ramazan ayında depremzedelerin yükünü hafifletmek için herkesi destek olmaya çağıran Erdoğan, “Devlet, millet omuz omuza vererek tam bir seferberlik ruhuyla bu zor günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz. Bu amaçla devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra belediyelerimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Depremden en çok etkilenen 7 ilimizi ve burada yaşayan vatandaşlarımızı 250 belediyemize adeta zimmetledik. Adıyaman’ı da Erzurum, Ordu, Şanlıurfa, Niğde, Giresun, Gümüşhane, Tokat, Uşak başta olmak üzere toplam 53 belediyemizi de kardeş belediye kıldık. Adıyaman’ın kardeş belediyeleri bilhassa mübarek ramazan ayı boyunca düzenleyecekleri çeşitli etkinliklerle sizlere hizmet edecek. İftar sahur sofralarından gıda ve erzak dağıtımına barınma ihtiyaçlarının giderilmesinden manevi destek programlarına kadar her alanda sizlerin yanında olacak” diye konuştu.

“MİLLETE AŞIĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinde hayat normale dönene kadar her an depremzedelerin yanında olacaklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

* “Sadece bu mübarek günlerde değil, deprem bölgesinde hayat tamamen normalleşene kadar belediyelerimiz faaliyetlerine devam edecek. Biz de seçim gündeminden bağımsız olarak sizleri yalnız bırakmayacak, burada yürütülen çalışmaları bizzat takip etmeyi sürdüreceğiz. Ülke ve millete hizmet imkandan öte öncelikle bir aşk ve gönül işidir. Biz bu millete aşığız. Biz dertliyiz. Dertli olduğumuz için de buradaki bu süreç 11 vilayetimizde devam ettiği sürece ben ve arkadaşlarım tüm bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, gönüllülerimiz her an sizinle beraber bu yolda yürüyeceğiz.

* Çünkü milletin derdiyle dertlenmedikten sonra, vatandaşınızın sıkıntısını yüreğinizde hissetmedikten sonra, emanetini taşıdığınız insanlara karşı mesuliyet duymadıktan sonra, her gece yatağa başınızı koyduğunuzda nefsinizi hesaba çekmedikten sonra ne siyasetin, ne makamların, ne de milletin iradesiyle geldiğiniz koltukların herhangi bir anlamı, herhangi bir değeri vardır. Neredeyse yarım asırdır siyaset yoluyla ülkeye ve millete hizmet için ter döken bir kardeşiniz olarak sizlere karşı görevlerimizin bilincindeyiz.”

‘ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ’

Hayatını kaybedenleri geri getiremeyeceklerini ancak depremin vurduğu kentleri yeniden inşa edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

* “Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız bize; Başkanım ne olur bizi bunların eline bırakmayın diyor. Milletimizin omuzlarımıza yüklediği ağır mesuliyetin farkındayız. Ne pahasına olursa olsun, bu umudu boşa çıkarmamakta kararlıyız. Bunun için gerekirse gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Daha çok çalışacağız ve böylece sizinle el ele, omuz omuza bu yolda yürüyeceğiz. Allah’ın izniyle Adıyamanlılarla birlikte hiçbir kardeşimize mahcup olmayacağız. Depremin yıktığı şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmanın yeniden eski canlılığına kavuşturmanın gayretindeyiz.

* Giden canlarımızı geri getiremeyiz ama, Adıyaman’ı eskisinden çok daha güzel, çok daha güvenli bir şekilde tekrar imar ve ihya edebiliriz. Geçen hafta Kahramanmaraş ve Hatay’da deprem konutlarımızın ilk partisinin temel atmalarını gerçekleştirdik. Bugün de Adıyaman’da 4 bin 431 konutun ve köy evinin temelini attık. Ülkemiz genelinde yapım süreci başlayan konut iş yeri, köy evi ve hastane sayısı 56 bin 323’ü buluyor. Şehrimizde toplamda yaklaşık 50 bin konut ve 23 bin 640 köy evi inşa edeceğiz. İnşallah bunları da bir sene içerisinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

* Nasıl daha önce yaşadığımız depremler, seller, yangınlar sonrasında kısa sürede yaraları sardıysak, aynısını burada da Allah’ın izniyle başaracağız. Yaptığı binalar deprem sınamasından alnının akıyla çıkan TOKİ’mizi bu süreçte çok aktif bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde tüm çağrılarımıza rağmen pek çok zorlukla karşılaştığımız kentsel dönüşüm projelerinde de artık daha kararlı davranacağız.”

“KOLTUK KAVGASINA TUTUŞANLARA BAKIP, KARAMSARLIĞA KAPILMAYIN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘deprem felaketinin üzerinden 40 gün geçmeden koltuk kavgasına düşenlere en güzel cevabı milletin sandıkta vereceğini’ belirterek, şöyle konuştu:

* “Ne birilerinin aşırı taleplerinin, ne gürültü patırtı yapanların, ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yummayacağız. Sizlerden milletimiz yas içindeyken koltuk kavgasına tutuşanlara bakarak karamsarlığa kapılmamanızı istiyorum. Depremde vefat eden kardeşlerimizin 40ı çıkmadan siyasi ikballerinin derdine düşenlerin durumu moralinizi bozmasın.

* Sizi ümitsizliğe kesinlikle sevk etmesin. Halkımız önüne geldiğinde bu muhterislere hak ettikleri cevabı en güzel şekilde orada verecektir. Biraz daha sabredecek, işimize gücümüze bakacak, kimsenin hayallerimizi çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar nice badireyi aştığımız gibi inşallah bu imtihanı da Allah’ın lütfuyla başarıyla vereceğiz hiç endişeniz olmasın. Türkiye kurumlarıyla, kapasitesiyle, ekonomik gücüyle hepsinden önemlisi vatandaşının huzur ve refahını her şeyin üstünde tutan iktidarıyla verilen sözleri yerine getirecek kudrete sahiptir. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri bir daha böyle musibetlerle sınamasın diye dua ediyorum.” (DHA)