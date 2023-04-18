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18 Nisan 2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sefer oyuncak bebek fırlattı

Alaturka Online
Alaturka Online


Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, Eskişehir’de düzenlenen toplu açılış töreni ve AKP Milletvekili adayları tanıtım toplantısı için helikopter ile Eskişehir’e geldi.

Törenin düzenlendiği Vilayet Meydanı’na otobüs ile gelen Erdoğan, yol güzergahı üzerinde kendisini karşılamak için dikilen vatandaşlara oyuncak bebek fırlattı.

Diğer illerde otobüsten ‘çay fırlatma’ geleneği yerine Eskişehir’de oyuncak bebek fırlatan Erdoğan’a eşlik eden koruma ve polis ordusu şaşkınlık yarattı.

Atatürk Bulvarı ve Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinden Vilayet Meydanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a onlarca koruma ve polis ordusu eşlik etti.

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