Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aklınca alay edenlere de rastlıyoruz: Biri çıkmış her şey bitti sıra uzaya mı geldi diyor. Bunların vizyonu buna yetmez. Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Sevgili gençler, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz.

*Biz külliye dediğimizde birileri rahatsız oluyor. Külliyeler asırlardır bu ülkenin bilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet göstermişlerdir.

*Önemli olan birilerinin yaptığı değil birilerinin yaptığını geçebiliyor muyuz? Ben bu proje için birçok mimar anlayışını dünyayı dolaşacaksınız bütün oralardan beğendiklerinizi alacaksınız ondan sonra da projelendirip külliyemize milletin evini yapacağız.

*Sağ olsunlar dünyanın dört bir yanına gittiler. Mesela işte bu, bütün Batı’nın ilmini alacaksın, ahlaksızlığını değil ha ona da kendi mührünü vuracaksın.

*İnşallah içinizden birileri; bir veya ikisi uzaya gidecek mi? Gidecek. İnşallah birilerinin Neil Armstrong’u varsa Ahmet’imiz, Ayşe’miz, Fatma’mız var.

*Bakmayın siz gençlerimiz için üzülüyormuş gibi yapanlara. Bakmayın siz gençlerimizin hayallerini ve umutlarını istismar edenlere.

TÜRKİYE’NİN MİLLİ UZAY PROGRAMI

*2023 yılında bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğimizi ilan etmiştik. 35 bin kişi sisteme kaydoldu.

Başvurular 23 Haziran akşamına kadar devam edecek. Bu milli göreve ilgi gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

*Aklınca alay edenlere de rastlıyoruz: Biri çıkmış her şey bitti sıra uzaya mı geldi diyor. Bunların vizyonu buna yetmez. Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz.

*Bunlar dün İHA’larla da alay ediyordu, şimdi bizim İHA’mız SİHA’mız AKINCI’mız var mı? Var. Şu anda üretime yetişemiyorlar. Artık bunların mühimmatını da biz yapıyoruz.

*BAYKAR sağolsun başladı çalışmayı. Hem o İHA’yı hem yetmez dedi SİHA’yı ve şimdi de ailece AKINCI’yı ürettiler. Bu üretim devam ediyor, artık biz, bize çalışıyoruz.

*İşte Türk’ün gücü buradan geliyor. Bir uzay yarışında neler yapılabileceğini ortaya koyuyoruz, biz uzay yarışında olacağız hem de en ön saflarda olacağız.

*Belki de şimdi bu salonda o göndereceğimiz evladımız. Bu yarışı da müptezel zihniyetlerle değil, sizler gibi gözü uzayda olan pırıl pırıl gençlerimizle Teknofest kuşağıyla kazanacağız.

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