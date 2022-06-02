Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aklınca alay edenlere de rastlıyoruz: Biri çıkmış her şey bitti sıra uzaya mı geldi diyor. Bunların vizyonu buna yetmez. Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz” açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Sevgili gençler, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz.

*Biz külliye dediğimizde birileri rahatsız oluyor. Külliyeler asırlardır bu ülkenin bilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet göstermişlerdir.

*Önemli olan birilerinin yaptığı değil birilerinin yaptığını geçebiliyor muyuz? Ben bu proje için birçok mimar anlayışını dünyayı dolaşacaksınız bütün oralardan beğendiklerinizi alacaksınız ondan sonra da projelendirip külliyemize milletin evini yapacağız.

*Sağ olsunlar dünyanın dört bir yanına gittiler. Mesela işte bu, bütün Batı’nın ilmini alacaksın, ahlaksızlığını değil ha ona da kendi mührünü vuracaksın.

*İnşallah içinizden birileri; bir veya ikisi uzaya gidecek mi? Gidecek. İnşallah birilerinin Neil Armstrong’u varsa Ahmet’imiz, Ayşe’miz, Fatma’mız var.

*Bakmayın siz gençlerimiz için üzülüyormuş gibi yapanlara. Bakmayın siz gençlerimizin hayallerini ve umutlarını istismar edenlere.

TÜRKİYE’NİN MİLLİ UZAY PROGRAMI

*2023 yılında bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğimizi ilan etmiştik. 35 bin kişi sisteme kaydoldu.

Başvurular 23 Haziran akşamına kadar devam edecek. Bu milli göreve ilgi gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

*Aklınca alay edenlere de rastlıyoruz: Biri çıkmış her şey bitti sıra uzaya mı geldi diyor. Bunların vizyonu buna yetmez. Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz.

*Bunlar dün İHA’larla da alay ediyordu, şimdi bizim İHA’mız SİHA’mız AKINCI’mız var mı? Var. Şu anda üretime yetişemiyorlar. Artık bunların mühimmatını da biz yapıyoruz.

*BAYKAR sağolsun başladı çalışmayı. Hem o İHA’yı hem yetmez dedi SİHA’yı ve şimdi de ailece AKINCI’yı ürettiler. Bu üretim devam ediyor, artık biz, bize çalışıyoruz.

*İşte Türk’ün gücü buradan geliyor. Bir uzay yarışında neler yapılabileceğini ortaya koyuyoruz, biz uzay yarışında olacağız hem de en ön saflarda olacağız.

*Belki de şimdi bu salonda o göndereceğimiz evladımız. Bu yarışı da müptezel zihniyetlerle değil, sizler gibi gözü uzayda olan pırıl pırıl gençlerimizle Teknofest kuşağıyla kazanacağız.

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