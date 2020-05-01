Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan iki aileyle görüştü

İSTANBUL (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan iki aileyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da terör örgütü PKK tarafından 2014 yılında kaçırılan Hayal Demir'in ailesiyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Ağrı Belediye Savcı Sayan aracılığıyla gerçekleşen görüşmede, Süheyla-Mehmet Demir çiftinin ve diğer aile büyüklerinin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.

Anne Demir, aile ile sohbet eden Erdoğan'a çocuğunun 16 yaşında kaçırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kurtulma temennisinde bulunan aile bireylerine, "Tabii sizin başınızdaki dert çok daha farklı bir dert. İnşallah Rabb'im yavrunuza da en kısa zamanda kavuşmayı nasip eder." dedi.

Kızlarının yuvasına dönmesi isteyen aileye Erdoğan, "Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışmanın içindeler. İşte bazıları ailelerine elhamdülillah döndüler ama hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, kendisine Kürtçe, "Sizi çok seviyorum. İnşallah benim torunumu kurtaracaksınız." diyen babaanne Nazire Demir'e, "İnşallah. Sizin torununuz bizim de evladımızdır." şeklinde karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Çiğdem Kaya'nın ailesiyle de telefonda görüştü.

Evladı 17 yaşında kaçırılan baba Yasin Kaya Erdoğan'a taleplerini iletti.

– "Bundan sonra onlar bizim emanetimiz"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AA muhabirine, her iki ailenin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katıldığı belirtti.

Ailelerin koronavirüs salgını nedeniyle memleketlerine döndüğünü vurgulayan Sayan, kızları kaçırılan aileleri bugün ziyaret ettiğini dile getirdi.

Sayan, "Ben onları ziyaret ettim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla video konferans şeklinde görüştüler, isteklerini ilettiler. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bize talimat verdi, Vefa grubuna talimat verdi. Bundan sonra onlar bizim emanetimiz, Cumhurbaşkanı'mızın bize emanet ettiği aileler." dedi.

Savcı Sayan, her iki ailenin uzun zamamdır çocuklarından haber alamadıklarını sözlerine ekledi.