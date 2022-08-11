Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017’de Trabzon Maçka’da teröristlerin saldırısında şehit olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.