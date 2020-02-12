Cumhurbaşkanı Erdoğan, flaş İdlib açılaması: Her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Şu ana kadar kampanya hesabında 1 milyon lira toplanmış bulunuyor. İl, ilçe ve belde teşkilatlarımız belediye başkanlarımız, belediye ve il genel meclis üyelerimizi kapsayacak şekilde genişletiyoruz.

*Rejim güçlerinin ateşi sonucu İdlib’de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rejim saldırıları nedeniyle İdlib’de Şehit sayısı 14’ü yaralı sayısı 45’i buldu.

*Amaç sahayı tamamen boşaltmaktır. Verilen sözlere riayet edilmesini bekledik bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Bu saldırılar doğrudan askerlerimizi hedef almaya başladı.

*Amaç sahayı tamamen boşaltmaktır. Verilen sözlere riayet edilmesini bekledik bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Bu saldırılar doğrudan askerlerimizi hedef almaya başladı.

*Madem durum bu biz de lafa değil sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi gözlem noktaları gerisine çıkartmakta kararlıyız.

*Havada karada ne gerekiyorsa tereddüt etmeden bunu yapacağız. İdlib’deki askeri gücümüzü tahkim ettik. Artık kimsenin taşkınlığına satılmışlığına göz yumacak değiliz.

*Herkes gözünü kapasa sırtını dönse de Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır. İdlib’de rejim ve Ruslar ile rejimle birlikte hareket eden güçlerin doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını çizmek istiyorum. Amaç bölge halkını sınırlarımıza doğru harekete zorlayarak sahayı boşaltmaktır.

*Bir süredir bu saldırılar doğrudan askerlerimizi hedef almaya başladı. Madem durum bu öyleyse biz de artık lafa değil sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi gözlem sınırlarımızın gerisine çekmekte kararlıyız.

*Hiçbir oyalanmaya meydan vermeden bunu yapacağız. Bitmez tükenmez toplantıların sonuçlarını beklemeden hemen ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Böyledeki muhalif gruplardan başı bozuk hareket ederek rejime saldırı muamelesi verenlere de artık tavizsiz davranacağımızı mesajını verdik. Artık kimsenin provokasyonlarına göz yumacak değiliz.

*Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum.