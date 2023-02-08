Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her aileye 10 bin lira yardım yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, isteyen depremzedelerin Antalya, Alanya, Mersin’deki anlaşmalı otellerde konaklayabileceğini bildirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

*Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574 yaralı sayısı 49 bin 133. Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde vatandaşlarımızın sokakta kalmasına müsaade edemeyiz.

*Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımızla birlikte operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin kurumları hepsi iş başında.

*İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı. İkinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yürütecek.

“OTELLERE YERLEŞTİRMEYE HAZIRIZ”

*Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi yerlerde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Buradaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan olursa, vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız.

*Şu anda çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık. Çadırlardan memnun olmayabilirler. Otellere yerleşmeye evet derlerse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle imkanlarımızı seferber edeceğiz.

DEPREMZEDELERE MADDİ YARDIM

*İlk etapta havalimanlarında ve yollarımızda sıkıntı oldu. Akaryakıt vs ufak tefek sıkıntılarımız var. Onları da aşıyoruz. Provokatörlere fırsat vermemenizi istiyorum.

*Hasar tespitlerle birlikte ailelere belirli desteğimizi vereceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bu konuda belirli bir bütçeyi ayırdık.

*Hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak rakamı, bunu 10 bin olarak planladık. 10 biner lira bu ailelere hükümet olarak ulaştıracağız.