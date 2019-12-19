Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib’den 50 bin kişi daha geliyor

Kuala Lumpur Zirvesi yuvarlak masa toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bitmek bilmeyen Suriye krizi ile ilgili konuştu. Müslüman dünyasının bu soruna sırtını döndüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece zekatlarından verseler fakir fukara kalmaz. İslam dünyası çok mu fakir? Müslümanlar çok mu fakir? Niçin böyle bir şeyde ellerini uzatmıyorlar, niçin bunlar destek vermiyorlar?” diye sordu.

Bu ülkelerin zekatlarını vermesi durumunda sorunun ortadan kalkacağını dile getiren Erdoğan, “Şu anda İdlib’den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten 4 milyon insan var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor. Belki bu sayı daha da artacak. ‘Türkiye olarak siz bunun altından nasıl kalkıyorsunuz?’ 40 milyar doların üzerinde biz harcama yaptık. Bize ne Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliğinden ciddi bir destek var ne de Avrupa Birliği verdiği sözü tutuyor. Hiçbiri bu sözlerini yerine getirmiyorlar ama bakıyorsunuz ki öbür tarafta Arap Ligi bir toplantı yapıyor, ‘Türkiye ile ilişkilerinizi kesin’ diyor” ifadesini kullandı.