Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Demet Akalın’dan paylaşım!

Sanatçı Demet Akalın, Hande Yener ile birlikte çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı bir sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın’ı kabul etti.

Kabulde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

DEMET AKALIN’DAN PAYLAŞIM

Sanatçı Demet Akalın, Instagram hesabından görüşmeye dair bir gönderiyi paylaştı.

Akalın’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

* Herkes “Hande ve Demet ne yapacaklar? Birlikte ilk fotoğrafı, bir reklam kampanyası mı yoksa konser için mi verecekler? Ya da bir düet mi?” diye düşünürken bugün muhteşem bir görev için bir araya geldiler.

* Hande ve Demet’le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik.

* Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize…