Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’nun çay davetine gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun çay davetine gelmedi. Saraçhane’de düzenlenen etkinliğe gelen Erdoğan’ı İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında bekleyen İmamoğlu “Belediye en fazla saldırıya uğramış noktalardan biri, şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Buraya gelmesini arzu ederdim. Ama kendi takdirleri böyleymiş, saygı duyuyoruz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki başkanlık binasındaki makamında, çaya davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ı bekledi. Saat 17.00 sıralarında İBB’ye gelen İmamoğlu, mitingin yapıldığı Saraçhane Parkı’nı gören makam odasının bulunduğu kattan önce İBB’nin aldığı önlemleri denetledi.

Mitinge gelenlerin yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılamak üzere İBB’nin kurduğu mobil büfeler hakkında bilgi aldı. 4 yere büfe kurulduğu bilgisini alan İmamoğlu “Anladığım kadarıyla sadece parkın içinde insanlar var, sokağa taşmadı” dedi.

İBB binası önünde kurulan mobil büfeden yararlanan vatandaşları gören İmamoğlu “Millet burayı bilmez diyeceğim ama gelmişler iyi. En azından vatandaşımızı ağırlamış olduk büyükşehir belediyesinin bahçesinde” dedi. İmamoğlu “Ben Saraçhane deyince önümüze kadar kalabalık gelir sandım” ifadelerini kullandı. İmamoğlu “Biz bekleyelim söz verdiğimiz gibi… Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan keyif duyarız” diyerek makamına geçti ve miting boyunca Cumhurbaşkanı’nı bekledi.

“KENDİ TAKDİRLERİ BÖYLEYMİŞ”

Mitingin bitmesinin ardından 20.00 sıralarında makamından ayrılan İmamoğlu basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

* “Tabi ki bekledim, çünkü dün söyledim. Ayrıca miting süresince de bazı hizmetlerimiz vardı onları takip ettik. 4 noktada mobil büfemizle vatandaşlarımıza hizmet verdik.

* Çevre temizliği gibi süreçleri özenle arkadaşlarımız yönettiler kusursuz bir alan oluşsun diye. Elbette ki benim duygularım bana bunu söylüyor, burada miting kararı alan Cumhurbaşkanlığının, aynı şekilde geçmişte buraya hizmet etmiş olan sayın Cumhurbaşkanı’nın bu belediyeyi ziyaret etmesi ki; belediye en fazla saldırıya uğramış noktalardan biri, şehitlerimiz var, gazilerimiz var… Buraya gelmesini arzu ederdim. Ama kendi takdirleri böyleymiş, saygı duyuyoruz.”

“UMARIM BU DİL DÜZELİR”

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasındaki “İstanbul’daki selde neredeydiler” sorusunun hatırlatılması üzerine İmamoğlu “Açıkçası bugünkü konuşma farklı bir dille olmalıydı. Bugün milli birlik günü. Ama anladık ki hâlâ bu kürsüler 15 Temmuz da olsa birileri için Cumhur İttifakı günü. Öyle olmaz. Benim ilgilendiğim tarafı bu. Eleştiriler olacaktır. Ne diyelim, umarım bu dil düzelir” karşılığını verdi.

ÇAYA DAVET ETMİŞTİ

İmamoğlu, 14 Temmuz günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine Saraçhane’de Cumhurbaşkanı’nın katılacağı 15 Temmuz anma etkinliği hakkında açıklama yapmıştı. İmamoğlu “Cumhurbaşkanımızı defalarca Saraçhane’ye davet etmiştim. Muhtemelen gelemediği için şu ana kadar, bunu başka bir vesileyle yerine getirmek arzusuyla yarın burada buluşma ilan ettiğini düşünüyorum. Saraçhane’ye gelir de kendisinin de görev yaptığı Saraçhane’ye uğrar mı diye davet edilmesem de aynı saatlerde burada kendilerini bekliyor olacağım. Bir kahvemizi içmesini, bir çayımızı içmesini diliyorum” demişti.

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