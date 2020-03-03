Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü!

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Alaturka Online
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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ı kabul etti” denildi.

ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı, şu açıklamayı yapmıştı:

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

* Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı.

* Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İdlib ve mülteciler konusunda Pakistan’ın bütün desteğinin Türkiye’nin arkasında olduğunu ifade etti.

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