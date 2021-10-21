Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un İslami finans merkezi olmasını arzu ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi ile dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşinde olduklarını belirterek, bu projenin İslami finans bakımından da bir merkez olmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Salgın döneminde küresel düzeyde yatırımlar yüzde 35 azalırken hamdolsun bizde neredeyse hiç hız kesmedi. İnşallah 2021’i yüzde 9’luk bir büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz” dedi.

Bölgesel Finans Konferansı’na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi ile dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşinde olduklarını belirterek, bu projenin İslami finans bakımından da bir merkez olmasını arzu ettiklerini kaydetti.

‘KÜRESEL KRİZLE MÜCADELE EDİLİYOR’

Yaklaşık 2 yıldır sağlıkla beraber ekonomik boyutu da olan küresel bir krizle mücadele edildiğini kaydeden Erdoğan, “Geçen senenin ekonomik verileri dünyamızın nasıl bir fırtınanın içinde sürüklendiğini gösteriyor. Örneğin 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçülürken, küresel ticarette yüzde 10’a yakın daralma olmuştur. Uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 42 azalırken, küresel borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini görmüştür. Gıda ve emtia fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırmıştır” dedi.

Ülkelerin pek çoğunun bu krizi dışa açılarak yükü paylaşmak yerine kendi kabuğuna çekilerek atlatmaya çalıştığını, özellikle üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların etkisi uzun yıllar sürecek sorunların ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti:

“Türkiye olarak bu süreçte hem salgınla mücadelede hem de ekonomi alanında farklı bir yöntem benimsedik. Salgının en yoğun hissedildiği dönemlerde bile üretim, lojistik, istihdam ve sanayide kontak kapatma yoluna gitmedik. İş dünyamıza, ticaret erbabımıza, KOBİ’lere, esnafımıza, çiftçimize sağladığımız destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Böylece menfi ekonomik iklime, tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyüme ile kapattık. 2020 yılında yüzde 1,8’lik oranla G-20 ülkeleri içinde en yüksek büyümeyi kaydeden, sanayi üretimini en çok artıran ülkeler arasında yer aldık.”

Bu ivmeyi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranları yakalayarak devam ettirdiklerini belirten Erdoğan, aynı şekilde ihracatta da bir rekora imza atarak yıllık bazda 212 milyar doları geride bıraktıklarını dile getirdi.

Salgın döneminde küresel düzeyde yatırımlar yüzde 35 azalırken Türkiye’de neredeyse hiç hız kesmediğini söyleyen Erdoğan, “2021’i yüzde 9’luk bir büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz.” dedi.

‘ASYA MERKEZLİ TEDARİK AĞINA ALTERNATİF’

Türkiye’nin salgın döneminde gösterdiği ekonomik başarılara paralel olarak uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisinin de arttığını kaydeden Erdoğan, “Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif destinasyon arayışlarında ülkemizin isminin daha fazla ön plana çıkması önemli bir kazanımdır. Son 19 yıldır her alanda tarihi nitelikte reformlara imza atmış bir yönetim olarak Türkiye’ye olan bu güveni boşa çıkartmamakta kararlıyız” dedi.

İstanbul Finans Merkezi ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşinde olduklarına işaret eden Erdoğan, “Bu projenin İslami finans bakımından da bir merkez olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili mevzuat çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız” dedi.

Türkiye’nin iş kurma ve iş yapma açısından uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahip olduğunu savunan Cumhurbaşkanı, KDV istisnası, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi imkanların özellikle stratejik yatırımlar için elverişli imkanlar sunduğunu vurguladı.

Sanayileşme yanında alt yapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlar ve ulaştırma koridorlarını birleştiren hamlelerle yatırımcılara yeni fırsat pencereleri açtıklarını öne süren Erdoğan, “Enerjiden ulaştırmaya, savunma sanayiinden teknolojiye, finanstan gıdaya kadar işbirliği yapabileceğimiz çok sayıda alan bulunuyor. Yatırımcıların bu fırsatları en verimli şekilde değerlendirmesini bekliyoruz. Yatırım süreçlerinizin başından sonuna kadar ilgili kurumlarımızın sizlerin yanında olduğunu bilmenizi istiyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

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