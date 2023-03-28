56.9 F
Los Angeles
28 Mart 2023
AnasayfaHaberlerGündemCumhurbaşkanı Erdoğan, ittifaka katılan Erbakan’ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifaka katılan Erbakan’ı ziyaret edecek

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ve ittifak için “20 senedir yapılan icraat ortada. 20 senenin günahına son dakika ortak olmak, o faturaya ortak olmak uygun değil” diyen  Yeniden Refah Partisi Lideri (YRP) Fatih Erbakan u sözlerden 4 gün sonra Cumhur İttifakı’na katılma kararı almıştı.

Kararın yankıları sürerken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret edecek.

Yeniden Refah Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki ziyaret, saat 16.00’da gerçekleşecek. (AA)

Gündem
Önceki haber
Cinayetten hüküm giydi, aranırken iki kişiyi yaraladı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,375BeğenenlerBeğen
16,225TakipçilerTakip Et
3,499TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,000AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States