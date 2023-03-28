Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifaka katılan Erbakan’ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ve ittifak için “20 senedir yapılan icraat ortada. 20 senenin günahına son dakika ortak olmak, o faturaya ortak olmak uygun değil” diyen Yeniden Refah Partisi Lideri (YRP) Fatih Erbakan u sözlerden 4 gün sonra Cumhur İttifakı’na katılma kararı almıştı.
Kararın yankıları sürerken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret edecek.
Yeniden Refah Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki ziyaret, saat 16.00’da gerçekleşecek. (AA)