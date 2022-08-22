Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

“FAİLLER HAKKINDA GEREKEN İŞLEMLER YAPILACAK”

2 saat 45 dakika süren toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

* “Gaziantep ve Mardin’deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Vatandaşlarımız güvenle, konforla, hızla istedikleri yerlere gidebilsinler, lojistik hizmetleri kesintisiz sürdürebilsin diye Cumhuriyet tarihinin yatırımlarını yaptık. Buna rağmen bu facialarla karşılaşmaktan dolayı üzüntülüyüz.

* Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.

* Önce insan anlayışıyla bu meselenin üstesinden gelmekte kararlıyız. Araçta veya yaya olarak trafiğe çıkan vatandaşlarımızı kurallara harfiyen riayet etmeye davet ediyoruz.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI

* Son kabine toplantımızdan bu yana ülkemizi ve milletimizi yakından ilgilendiren pek çok çalışma gerçekleştirdik. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantımızda kara, deniz ve hava kuvvetlerimizde terfileri görüşüp karara bağladık. Şanla, şerefle yürüttükleri görevlerini başarıyla tamamlayarak emekliye ayrılan tüm komutanlarımıza ülkemize olan hizmetleri dolayısıyla şahsım ve milletim adına teşekkür ediyoruz. Yeni rütbe ve görevleriyle ülkemize önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız subaylarımıza başarılar diliyorum.

* Salgın döneminde şehir ziyaretlerimizi seyrekleştirdiğimiz için pek çok ilimize gitme imkanı bulamamıştık. Bu çerçevede 6 Ağustos’ta Kocaeli’yi ziyaret ettik. Önce bu şehrimize değer katan iş dünyamızla bir araya geldik. Toplu açılış töreninde vatandaşlarımızla buluşup hasret giderdik. Yatırım tutarı 8,5 milyar lirayı geçen yüzlerce eserin toplu açılış törenini gerçekleştirdik.

* Dünyanın en yaygın 6’ncı diplomatik misyonuna sahip ülke olarak kapsamlı istişareler yapıyoruz. 2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi münasebetiyle büyükelçilerimizle bir ufuk turu yaptık. İnşallah ‘dünya beşten büyüktür’ diye ifade ettiğimiz küresel yönetim değişikliğiyle ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için uğraşacağız. Aynı akşam Hüseyin Gazi Dergahı’nda Alevi vatandaşlarımızla Muharrem orucunu açtık. Türkiye’nin ve Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz canlarımızla hasbi ve ortak çalışmalar sürdüreceğiz.”

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