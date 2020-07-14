Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

ANKARA – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Asırlar süren yönetiminin ardından Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekildiğinde geride inançlarını ve kültürlerini tüm canlılığıyla yaşatan topluluklara bıraktığını belirten Erdoğan, "Buna karşılık aynı coğrafyada Osmanlı'nın ardından hem diğer inanç mensuplarına hem de birbirlerine karşı çok büyük kıyımlar yaşanmıştır. Sadece Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında çoğu sivil 100 milyonu aşkın insan hayatını kaybetmiştir." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bize yönelik tarihi husumetleri ne derece sabırla karşılarsak karşılayalım sürekli çifte standarta maruz kalmaktan kurtulamadık." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"AB tam üyelik sürecimiz bunun en bariz örneklerinden biridir. Siyasi ve ekonomik olarak Türkiye'nin seviyesiyle mukayese dahi edilemeyecek ülkeler tam üyeliğe kabul edilirken, biz gerçekten komik bahanelerle hep dışarıda tutulduk. Şimdi salgın sonrası yaşanan normalleşme sürecinde yine benzer tavırlarla karşı karşıyayız. Sağlık hizmetlerinden şeffaflığa kadar hiçbir konuda ülkemizin yanına yaklaşamayacak devletleri akredite edip Türkiye'yi dışarıda bırakanların ilmi kurallarla değil, zihinlerindeki saplantılarla hareket ettikleri ortadadır."

Türkiye'nin müdahil olduğu her konuda insan hakları, hukuk, adalet gibi kriterlerin yerini benzer yaklaşımların aldığına değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye'de bunu görüyoruz. Libya'da bunu görüyoruz. Diğer pek çok yerde aynı gerçekle karşılaşıyoruz. Ülkemiz üzerinden Suriye'deki milyonlarca mazlum ve mağdura yardım ulaştırılmasıyla ilgili programlar sırf halkın Türkiye'ye muhabbetini kırmak için engellenmiştir. Libya'da BM tarafından muhatap kabul edilen meşru hükümet 'sırf Türkiye destekliyor' diye yıpratılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizin pek çok yerdeki kalkınma ve yardım programları makul sebeplere dayanmayan engellemelere maruz kalabilmektedir. Halbuki biz ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz şekilde yaptığımız her şeyi Allah rızası için yapıyor, sadece insana hizmet gayesiyle hareket ediyoruz."

Tarihinde sömürge ve katliam lekesi bulunmayan bir ülke olarak aynı anlayışla çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cezayir'e bakın, Ruanda'ya bakın. Oralarda binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce insanı katleden Batılıların kimler olduğunu basın mensupları olarak sizler gayet iyi biliyorsunuz. Hele hele oralarda Fransa'yı görmemezlikten gelmek mümkün mü? İşte şimdi yine aynı şekilde Libya'da Tarhuna' da aynı şekilde insan cesetlerinin nasıl oralara gömüldüğünü açık ve net görüyoruz.

Ayak bastığımız her yerde yaşatmanın, inşa etmenin, ihyanın gayreti içinde olmakta kararlıyız. Biz sağlam durdukça hem milletimizin hem dostlarımızın hem de tüm insanlığın samimiyetimizi, ihlasımızı, hak ve hayır üzerine duruşumuzu eninde sonunda göreceğine inanıyorum. Bugüne kadar içeride ve dışarıda oluşturduğumuz muhabbet halesi bu gayretlerin boşa gitmediğinin ispatıdır. Kimi ülkelerin yönetimleri Türkiye düşmanlığı yapıyor olsa da halkların önündeki yerimizin farklı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Milletimizin 18 yıldır olduğu gibi bugün de girdiğimiz her mücadelede yanımızda olduğundan şüphe duymuyorum."

-"15 Temmuz'da bir kez daha teyit olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, FETÖ mensuplarına kahramanca karşı koyarken şehit edilen 251 vatandaşa Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Milletin 15 Temmuz'da tarihinin en büyük imtihanlarından birini alnının akıyla vermeyi başardığının altını çizen Erdoğan, dünyada örneği olmayan bir şekilde uçağa, helikoptere, tanka, silaha sadece ve sadece kalbindeki imandan aldığı güçle karşı koyan milletin gün ağarmadan darbecileri hüsrana uğrattığını aktardı.

Erdoğan, konuşmasında, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür / İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür." dizesini anımsattı ve "Mesele bu." dedi.

Türkiye'de devletin sahibinin, istiklal ve istikbalin teminatının millet olduğunun 15 Temmuz'da bir kez daha görüldüğün vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tankların arasından, tankların koruması altında o gece belediye başkanının evine giden bir ana muhalefet başkanı vardı. Orada kahvesini yudumlarken evet Atatürk Havalimanı'nda neler oluyor neler bitiyor onu izleyen onu seyreden bir ana muhalefet başkanı vardı. Kendisine sorulduğunda, 'ya bu tankların arasından nasıl gittiniz?' deyince, 'haberim olsaydı ben de gelirdim' diye cevaplayacak kadar maalesef seviye kaybı olan bir ana muhalefet.

Biz milletimizle beraber yürüdük, milletimizle beraber o gece evet darbeyi ve darbecileri elhamdülillah bitirdik. Siyasi hayatımız boyunca milli iradenin üstünlüğüne yaptığımız vurgunun, attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini gözetmemizin isabeti de 15 Temmuz'da bir kez daha teyit olmuştur."

-15 Temmuz programı

Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki Şehitler Anıtı'nda ve darbecilerin hedef aldığı Meclis'te düzenlenecek anma toplantılarına katılacaklarını bildirdi.

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının temsilcileriyle yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda bir araya geleceklerinin bilgisini veren Erdoğan, akşam da millete sesleniş konuşmasıyla 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümün de yaşanılanları ve kayıpları bir kez daha yad etmiş olacaklarına değindi.

Darbe girişiminin hemen ardından 15 Temmuz'u "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adıyla resmi anma günü olarak ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Ülkemizin her yerinde yapacağımız etkinliklerle 15 Temmuz'u unutmama ve unutturmama sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişarelerin ülke ve millet için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

– "Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir"

Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden bir sıkıntı olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi Kafkaslar'da neyse yine yerine getirmeye devam edeceğiz. Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Vatanını savunan Azerbaycanlılardan şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yukarı Karabağ'ın işgalinden beri, bu bölgede süren gerginliğin Ermenistan'ın pervasız ve sistematik saldırıları sebebiyle çatışmaya dönüşmesinden dolayı endişeliyiz. Üstelik bu son saldırı, Yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet arasındaki sınırlarda ve ağır silahlarla yapılmıştır. Bu durum, olayın herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı, Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Amaç provokatif bir yaklaşımla hem Yukarı Karabağ sorununun çözümüyle ilgili süreci tıkamak hem de bölgede yeni çatışma alanları ortaya çıkarmaktır.

Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir. Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm siyasi, diplomatik, sosyal ilişkilerimizi bu doğrultuda seferber etmek boynumuzun borcudur. Bunu da özellikle ifade etmem lazım. Kendi toprakları içindeki siyasi, ekonomik, koronavirüs salgınından kaynaklanan sağlık, altyapı ve geniş bir alana yayılan çok sayıda sorununu çözemeyen bir ülkenin böyle bir saldırganlık içine girmesi, her şeyden önce kendi halkına saygısızlıktır."

Ailelerinin geçimini sağlamak için Türkiye'de çalışan on binlerce Ermeni'nin, devletlerinin bu tutarsız davranışlarından rahatsız olduklarına inandığını dile getiren Erdoğan, bölge ülkelerini, Ermenistan'ın Yukarı Karabağ işgalinden beri süren saldırgan ve istikrarsızlığı körükleyen tavırlarına karşı ilkeli ve samimi bir duruş sergilemeye davet etti.

Erdoğan, tüm imkanlarıyla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

– Rize ve Artvin'deki sel

Rize ve Artvin'deki şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Recep Tayyip Erdoğan, "İlk andan itibaren İçişleri Bakanım ve il milletvekillerimiz, dün gece Rize ve Artvin'e gittiler. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanım, Rize ve Artvin'e gidiyor. Oradaki çalışmaları, bizzat yerlerinde takip edecekler. Bu konuda da atılması gereken adımları, sonuna kadar devam ettiyoruz, devam ettireceğiz." dedi.

(Bitti)