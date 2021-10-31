Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 17:14 – 31 Ekim 2021 Güncellenme: 17:17 – 31 Ekim 2021

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin 50 dakika sürdüğü belirtildi.

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