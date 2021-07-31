Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris’te çay dağıttı

Yangın felaketlerinin yaşandığı Marmaris’te vatandaşa seslenen Erdoğan, ardından çay dağıtımı yaptı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Marmaris’te yüreği yanan insanların kafasına da çay fırlatmışsın! Senin durumun siyasetin değil, tebabetin ilgilenmesi gereken bir durum artık” diyerek Erdoğan’a sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın felaketlerinin yaşanadığı Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde vatandaşa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda çay dağıttı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Marmaris’te yüreği yanan insanların kafasına da çay fırlatmışsın! Senin durumun siyasetin değil, tebabetin ilgilenmesi gereken bir durum artık. Vatanı yanan, yüreği yanan insanlara keyif çayı fırlatan bu Cumhurbaşkanı’nı Türk hekimlerine havale ediyorum” diyerek Erdoğan’ın çay fırlatmasına tepki gösterdi.

Erdoğan, Marmaris’teki ziyaretleri kapsamında yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

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