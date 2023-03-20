Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü! ‘Aktif siyaset’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP iktidarları döneminde Maliye Bakanlığı ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek ile buluştu.

“AKTİF SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

AKP Genel Merkezi’ndeki görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Mehmet Şimşek, şunları belirtti:

* “Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim.

* Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.”

AKP’DEN AÇIKLAMA

Görüşmeyle ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, Şimşek’in aktif siyaseti düşünmediğini ve ziyaretin olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti. Çelik, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* “Değerli bakanımız, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Bir sürü soru iletti arkadaşlarımız. Mehmet Bey’in AK Parti Genel Merkezi’ne gelmesi olağanüstü gündem değil. Kendisi çok değerli arkadaşımız, geçmişte hükümetlerimizde görev yaptık. Aktif siyasetten ayrıldıktan sonra görüştüğümüz bir arkadaşımız. Mehmet Bey, Cumhurbaşkanımızla görüştü.

* Sizler şunu merak ediyorsunuz; ‘Aday olacak mı diye.’ Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul oldu, sivil toplum kuruluşlarında görevleri var. Kendisi aktif siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ya da hükümet politikalarına dönük olarak her konuda katkı vereceğini, yardımcı olacağını, emek sarf edeceğini bir defa daha ifade etti. Kendisi aktif siyaseti arzu ederse partimizin bütün mekanizmaları açıktır.”