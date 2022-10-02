Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer’in eşiyle telefonda görüşerek aileye başsağlığı diledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AKP İl Başkanı Cesim Ercik ve parti yöneticileriyle 26 Eylül’de Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer için Akdeniz Mahallesi’ndeki evinin önüne kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Gezer’in annesi Nafiye, eşi Medine Gezer ve yakınlarıyla görüşen Sarıeroğlu, aileye başsağlığı diledi.

Ziyaret sırasında şehit eşi Medine Gezer, Sarıeroğlu’nun cep telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Erdoğan, başsağlığı temennisinde bulunduğu Gezer’e, “Tüm aile mensuplarına öncelikle başınız sağ olsun diyorum. Rabbim inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Rabbim şehitlerimizi, sevgili Habibi’ne komşu ediyor. Şehidimiz de Sevgili Peygamber’imizin zaten komşusu olacak. İnşallah sizler de ebedi alemde şehidimizle hemhal olursunuz. Rabbim bizleri Peygamberimizin Liva-ül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştursun.” dedi.

Medine Gezer de polislerin, teröristlere karşı büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Allah razı olsun, çok sağ olun Cumhurbaşkanım. Vatan, bayrak sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanım o kadını devireceğini anladığı için çıkıyor. Ben eşimi çok iyi tanıyorum, 17 yıllık eşim. Arkadan geleni biraz da o şeyle tahmin edemiyor, o yüzden böyle oluyor. O, onu indirebileceğini tahmin ediyor az çok. Korkusuzdu, çok güzel bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Rabbim daha çok sevmiş.” ifadelerini kullandı. (AA)

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